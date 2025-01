Veneçuela confirma la detenció de l'excandidat Enrique Márquez

Cabello acusa Márquez de formar "part del cop d'estat que volen donar" contra Maduro: "És un delinqüent"

MADRID, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Interior de Veneçuela, Diosdado Cabello, ha confirmat aquest dimecres la detenció de l'excandidat presidencial Enrique Márquez, i de Rafael Tudares, gendre de l'opositor Edmundo González, els quals ha acusat d'haver organitzat una suposada cerimònia d'investidura de González com a president del país, en un acte paral·lel a la presa de possessió a Caracas de Nicolás Maduro.

Cabello ha explicat que Márquez "està vinculat" amb un nord-americà de l'FBI que ha estat detingut aquests dies, i també amb "el gendre de l''Inmundo'". Així, ha sostingut que Márquez tenia a l'ordinador una "proposta urgent sobre el jurament i la presa de possessió per poder dictar actes de govern provisionals del president electe González" en un lloc diferent a la ciutat de Caracas, però dins de Veneçuela.

En concret, apunta a una presa de possessió "davant una assemblea de ciutadans veneçolans en una seu diplomàtica" del país, com a "extensió irrenunciable de la sobirania" i "estant sempre dins la jurisdicció del territori sobirà". Així, Cabello ha denunciat que "com que el cavaller no pot o no vol" anar al país --és buscat per la justícia veneçolana-- "es reuniran cinc delinqüents" en una legació diplomàtica.

Márquez es va presentar a les eleccions del 2024 juntament amb nou candidats més, si bé la votació es va plantejar en tot moment com un torcebraç entre Maduro i l'aspirant opositor Edmundo González, que va encapçalar la coalició Plataforma Unitària Democràtica després de la inhabilitació de la líder opositora María Corina Machado.

Veneçuela va celebrar a finals de juliol unes eleccions presidencials després de les quals Maduro es va reafirmar com a vencedor, si bé l'oposició va negar els resultats i assegura que té les actes electorals que avalen el triomf de González, buscat per la justícia veneçolana, tot i que sosté que prendrà possessió del càrrec el 10 de gener.