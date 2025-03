El Govern turc suspèn temporalment de les seves funcions l'alcalde d'Istanbul empresonat

MADRID 23 març (EUROPA PRESS) -

El Ministeri d'Interior turc ha anunciat que l'alcalde d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, ha quedat suspès provisionalment de les seves funcions després de l'ordre de presó preventiva dictada aquest diumenge per un tribunal per càrrecs de corrupció que l'ara exresponsable de la ciutat ha denunciat com una persecució orquestrada pel president del país, Recep Tayyip Erdogan.

En un comunicat publicat a X, el Ministeri que dirigeix Alí Yerlikaya anuncia que Imamoglu queda "suspès de les seves funcions pel Ministeri de l'Interior com a mesura temporal de conformitat amb l'article 127 de la Constitució".

La mesura també s'aplica a altres regidors empresonats junt amb Imamoglu: el regidor del districte de Beylikdüzü, Mehmet Murat Çalik, i el regidor del districte de Sisli, Resul Emrah Sahan, tots dos a Istanbul.

El Tribunal d'Istanbul ha dictat aquest diumenge presó preventiva contra Imamoglu i 47 persones més per suposats delictes de corrupció en el que l'oposició denuncia com un judici per motius polítics. Milers de persones s'han mobilitzat per protestar contra la detenció d'Imamoglu, membre del Partit Republicà del Poble (CHP).