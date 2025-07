El Govern sirià anuncia un alto el foc a Suwayda després d'una setmana de violència sectària extrema

La confirmació de la presidència siriana segueix el cessament d'operacions israelianes anunciat pels EUA

Damasc anuncia el desplegament a la governació d'una força de seguretat per consolidar el cessament d'hostilitats

MADRID, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern sirià ha confirmat l'alto el foc a la governació de Suwayda i el desplegament de les seves forces de seguretat per preservar el cessament d'hostilitats en aquesta província del sud-oest del país, marcada per una setmana de combats entre beduïns afins a les autoritats de Damasc contra milícies de la minoria drusa, que han deixat ja més de 700 morts, entre ells gairebé 250 civils.

"Amb l'objectiu d'evitar el vessament de la sang dels sirians, preservar la unitat del territori sirià i la seguretat del seu poble, i en resposta a la responsabilitat nacional i humanitària, la presidència de la República Àrab Siriana declara un alto el foc immediat i complet", ha anunciat en un comunicat l'oficina del president sirià i antic líder jihadista Ahmed al-Sharaa.

"La presidència insta totes les parts, sense excepció, a adherir-se plenament a aquesta resolució, cessar immediatament totes les operacions de combat a totes les zones, garantir la protecció de la població civil i assegurar l'accés sense traves a l'ajuda humanitària", afegeix, abans de confirmar igualment el desplegament de les seves forces de seguretat "per garantir l'aplicació de l'alto el foc, mantenir l'ordre públic i garantir la protecció de la ciutadania i els seus béns".

La confirmació de l'alto el foc i del desplegament han tingut lloc hores després que l'enviat dels EUA per a Síria, Tom Barrack, anunciés que Israel havia acceptat posar punt final als seus bombardejos contra les forces de les autoritats sirianes, en una operació que l'exèrcit israelià va defensar com una maniobra per protegir els drusos, una comunitat que també resideix en territori israelià.

Després d'informacions contradictòries aquest divendres passat sobre la presència de les forces del Govern sirià a Suwayda, el portaveu del Ministeri d'Interior, Noureddin al-Bava, va ser el primer a avançar, a través d'un missatge publicat a X que, "després dels sagnants esdeveniments provocats per grups al marge de la llei, i sota ordres directes de la presidència, les forces de seguretat interna es van començar a desplegar a la governació de Suwayda per protegir els civils i detenir el caos".

"L'estat, amb totes les institucions polítiques i de seguretat, continua els esforços per restablir la seguretat i l'estabilitat a Suwayda. Les forces de seguretat mobilitzaran tots els seus esforços per detenir els atacs i les lluites internes i restablir l'estabilitat a la província", ha conclòs.

MÉS DE 700 MORTS EN UNA SETMANA

L'últim recompte de l'Observatori Sirià per als Drets Humans estima que 718 persones han mort durant els combats, entre elles 245 civils, 165 "executats de manera sumària" per forces afins al Govern sirià, que de moment no s'ha pronunciat sobre aquest aspecte. Entre els morts hi ha a més 146 combatents drusos, 287 efectius del Govern sirià i divuit combatents beduïns, tres d'ells "executats" per les milícies drusas.

Fonts locals han informat el portal 'Suwayda24' que la intensitat dels enfrontaments "ha disminuït en les últimes hores", en particular des de l'anunci de Barrack, després que els bàndols tornessin a protagonitzar intensos combats al llarg de la tarda de divendres, especialment als afores de l'oest de la ciutat.

La presidència de Síria, en un comunicat publicat a última hora d'ahir, va reiterar la seva crida a l'ordre i la seva petició a totes les comunitats del país perquè s'integrin en un estat unificat, una iniciativa enormement difícil arran de la pluralitat de grups que integren el país, especialment pel que fa als kurds del nord-est i la comunitat drusa de Suwayda, tradicionalment contrària a Damasc, com van demostrar innombrables protestes durant els últims anys de l'ara deposat règim de l'expresident sirià Bashar al-Assad.

"La República Àrab Siriana demostra una vegada i una altra que és un estat per a tots els seus ciutadans, independentment de les seves afiliacions i components, des de la secta drusa fins a les tribus beduïnes, i no per a cap secta o grup en particular", va fer saber.