El Govern del Perú declararà l'estat d'emergència a la província de Lima

MADRID, 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre del Perú, Ernesto Álvarez, ha anunciat que declararà l'estat d'emergència a la província de Lima, que alberga l'homònima ciutat, on les protestes d'aquest dimecres contra el Govern i el Congrés s'han saldat amb 120 ferits, entre civils i agents, i un mort a mans de la Policia.
"La declaració d'emergència no pot resultar en més del mateix. No pot ser una mesura gasosa que no condueixi a res especialment. Per això no l'hem fet fins ara. Aquests dies anem a treballar perquè hi hagi un paquet complet de mesures concretes", ha assenyalat en una roda de premsa recollida per l'emissora RPP indicant que seran anunciades "en el menor temps possible".
No ha descartat la imposició del toc de queda si bé ho ha condicionat al fet que es demostri "quin és la seva efectivitat real, considerant que la criminalitat ja no respon a la nocturnitat (...) pròpia dels delinqüents més curtits".