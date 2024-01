El Govern palestí veu en les acusacions a la UNRWA una "campanya premeditada" i demana mantenir-ne el finançament

MADRID, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Autoritat Palestina ha denunciat les acusacions formulades contra treballadors de l'agència per als refugiats palestins de l'ONU, la UNRWA, sobre la seva presumpta implicació en l'atac del 7 d'octubre a Israel com una "campanya premeditada" contra l'organisme i ha demanat als donants que no suspenguin el seu finançament, com els Estats Units, el Canadà, Austràlia, Itàlia i el Regne Unit han fet durant les últimes hores.

"El Ministeri d'Exteriors contempla aquesta incitació contra la UNRWA com una campanya premeditada marcada per judicis prematurs i que té per objectiu últim acabar de resoldre la qüestió dels refugiats i els seus drets", ha fet saber la cartera en un comunicat publicat en el seu compte de la xarxa social X.

El Ministeri insta els països esmentats a "reconsiderar" les seves decisions "contra l'UNRWA", que considera com innecessàriament "preventives" donada la investigació en curs contra aquests treballadors, ja destituïts per l'agència.

La retirada del finançament, afegeix l'Autoritat Palestina sobre aquests països, podria representar "una violació dels seus compromisos amb l'ajuda humanitària".

La UNRWA va anunciar aquest divendres l'expulsió i l'obertura d'una investigació immediata a diversos integrants de l'organisme per la seva presumpta participació en els atacs de les milícies palestines el 7 d'octubre a Israel, que van deixar uns 1.200 morts i van suposar el detonant de l'actual conflicte entre l'exèrcit israelià i Hamas.

El comissionat general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, va ser l'encarregat d'anunciar aquestes mesures després que, tal com diu un comunicat publicat a la pàgina web de l'agència, les autoritats israelianes van proporcionar a l'organisme "informació sobre la presumpta participació de diversos membres" de l'agència "en els espantosos atacs del 7 d'octubre".

Així doncs, i "per protegir la capacitat de l'agència per entregar ajuda humanitària" a la població palestina, Lazzarini va anunciar que va prendre personalment la decisió d'"acabar amb efecte immediat els contractes d'aquests integrants del personal" de la UNRWA i de "llançar una investigació per esbrinar la veritat de l'ocorregut sense cap dilació".