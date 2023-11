El Govern palestí demana a la comunitat internacional imposar "sancions dissuasòries" a Israel

El Ministeri d'Exteriors palestí anima a acudir al TPI per demanar investigar les autoritats israelianes

MADRID, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern palestí ha demanat aquest dimecres a la comunitat internacional imposar "sancions dissuasòries" a Israel perquè el seu Exèrcit posi fi a les incursions als hospitals de la Franja de Gaza i que compleixi amb els "límits" que imposa el Dret Internacional Humanitari i les lleis de la guerra.

El Ministeri d'Exteriors palestí ha exigit a través d'un comunicat publicat a les seves xarxes socials "elevar el nivell de les reaccions internacionals" a l'assalt a hospitals, incloent imposar "sancions internacionals dissuasòries a l'Estat ocupant" o acudir al Tribunal Penal Internacional (TPI) per demanar investigar al primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu i altres funcionaris israelians.

"Netanyahu subestima les reaccions internacionals i es vana d'haver assaltat el complex mèdic d'Al-Shifa", indica la cartera ministerial, que considera que aquesta "invasió (...) posa a prova la capacitat i la credibilitat" de la comunitat internacional per imposar un alto el foc.

Així mateix, han reiterat que l'entrada de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) en aquest hospital és una violació "flagrant i atroç" del Dret Internacional: "Vagin amb compte amb el risc que l'Exèrcit d'ocupació creu històries enganyoses sobre el personal de l'hospital per distorsionar el servei humanitari que proporciona", ha manifestat, en referència a la suposada col·locació d'armes a l'edifici per demostrar que estava sent utilitzat per les milícies palestines.

"Aquells que ràpidament van creure les acusacions israelianes sobre l'hospital d'Al-Shifa estan confirmant que el centre sanitari està lliure de qualsevol presa d'ostatges o la utilització amb finalitats militars", ha manifestat el ministeri, que ha criticat a els qui s'"obstinen a ignorar els fets i repetir declaracions falses".

L'Exèrcit d'Israel va començar el dimecres una incursió contra l'hospital d'Al-Shifa, el major complex sanitari de la Franja, en una operació que tenen com a objectiu destruir un suposat centre de comandament del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) amagat dins del mateix. Aquest matí, els militars han realitzat una nova entrada en el recinte, assaltant l'hospital per les entrades nord i sud amb suport de tancs i buldòzers.

El Ministeri de Salut de l'enclavament ha denunciat que la sala de radiologia --al costat de les seves corresponents màquines de ressonància magnètica i de raigs X-- ha quedat destruïda i que els militars israelians han arrestat a treballadors de l'hospital.

El setge de l'hospital d'Al-Shifa es va iniciar fa més de quatre dies i ha derivat en el col·lapse definitiu de l'atenció mèdica, després que el centre hagi confirmat que ja ha suspès les seves activitats per falta de subministraments. De fet, segons Nacions Unides, a tota la zona nord de la Franja ja només opera un hospital, mentre que el personal de l'hospital ha començat a excavar una fossa comuna dins de les instal·lacions per enterrar a els qui vagin morint, davant l'aparent impossibilitat d'abandonar la zona.

L'Oficina per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris (OCHA) de l'ONU estima que a Al-Shifa quedarien almenys 600 pacients, entre 200 i 500 treballadors i 1.500 desplaçats. Personal del centre ha denunciat un bloqueig per part de militars i la mort de pacients en aquests últims dies: serien ja més de 30, entre ells tres bebès prematurs.

Hamas va llançar el 7 d'octubre una ofensiva contra Israel que es va cobrar la vida de prop de 1.200 persones i va prendre com a ostatge a unes altres gairebé 240. Les FDI, per la seva banda, van llançar poc després una cruenta contraofensiva que deixa ja més d'11.500 palestins morts a la Franja de Gaza.