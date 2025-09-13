El Govern del Nepal aixeca el toc de queda per intentar reprendre la normalitat després de la crisi política

MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern del Nepal ha aixecat el toc de queda i les restriccions imposades en resposta a les protestes que han derivat en el nomenament d'una nova ministra, Sushila Karki, després de la dimissió del seu antecessor, Sharma Oli, per la mort de desenes de persones en les manifestacions contra corrupció i la prohibició de l'accés a les principals xarxes socials.
Les forces armades han deixat d'aplicar el toc de queda imposat des del 9 de setembre a les 6.00 d'aquest dissabte (9.45 a l'Espanya penisular), amb el que s'ha reprès el servei de transport públic, incloses les rutes d'autobús de llarga distància, segons recull la premsa nepalesa.
Diversos autobusos van partir ja de l'estació d'autobusos de Gongabu divendres a la tarda i les autoritats han assegurat que la situació s'està normalitzant gradualment.
Mitjans nepalesos han destacat que alguns comerços han reobert ja i que els taxis també estan funcionant, encara que aquest dissabte és festiu al país, per la qual cosa s'espera que no es recuperi la plena normalitat fins al dilluns.
Karki va jurar aquest divendres a la nit el seu càrrec com a primera ministra del país en una cerimònia en l'oficina presidencial, en un esdeveniment en el qual han estat presents varis alts càrrecs i membres de la comunitat diplomàtica. La nova cap del Govern interí té el mandat de celebrar eleccions en un termini de sis mesos: el 5 de març del 2026.
L'expresidenta de l'Alt Tribunal ha estat elegida per al càrrec en línia amb les demandes dels manifestants, ja que els joves que han liderat les protestes van accedir a resoldre la crisi social que travessa el país amb el seu nomenament. Per a això, van suggerir el seu nom a través d'un canal de Discord i ella, que va acceptar la proposta dient que estava "preparada" per assumir el càrrec, s'ha reunit amb els caps de l'exèrcit del país.
El seu nomenament s'ha produït com a part d'un acord aconseguit entre els representants de la Generació Z, com es coneix al moviment que ha liderat les manifestacions, en línia amb la Constitució. El Parlament nepalès ha quedat dissolt amb efecte immediat --una de les demandes dels manifestants-- a partir de les 23.00 (hora local), recull el diari nepalès 'República'.
La policia nepalesa ha informat que el nombre de persones mortes per les protestes ha arribat a 51, inclosos tres agents de les forces de seguretat. Les autoritats sanitàries han indicat que més de 1.770 persones van resultar ferides i 284 continuen encara rebent tractament.