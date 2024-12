El Govern de Meloni aconsegueix l'aprovació dels pressupostos

MADRID 28 des. (EUROPA PRESS) -

El Senat ha aprovat aquest dissabte amb 108 favorables --del total de 205 seients-- els pressupostos per 2025 presentats pel Govern de la coalició que lidera la primera ministra Giorgia Meloni, amb el que han aconseguit la seva aprovació definitiva.

El text preveu una despesa de 30.000 milions d'euros en uns comptes que tenen "un gran equilibri", segons la pròpia Meloni, que aferma així el seu futur polític a mitjà termini.

"El Parlament ha aprovat la llei de pressupost per 2025, els tercers des que el Govern va assumir el poder. És un gran acte d'equilibri que recolza les rendes mitjanes-baixes, ajuda les famílies amb nens, assigna recursos rècord per a l'assistència sanitària, redueix la pressió fiscal i ajuda els qui produeixen i creen ocupació i benestar", ha destacat Meloni, segons recull l'agència de notícies ADN Kronos.

No obstant això, la líder de l'oposició, Elly Schlein, del Partit Demòcrata, ha recordat a Meloni les seves promeses de "retallada dels impostos especials, dels impostos sobre els beneficis extraordinaris o pujar les pensions d'1.000 euros".

"Perquè avui (...) se certifica tota la seva incoherència: no només es tracta d'una maniobra aprovada amb un vot de confiança que no deixa el més mínim marge de discussió al Parlament i humilia a la seva pròpia majoria, sinó que també és una maniobra que augmenta les pensions mínimes en menys de dos euros al mes però concedeix reemborsaments a ministres de més de 3.000 euros al mes", ha argumentat.

Entre les mesures més destacades dels pressupostos hi ha l'increment del tram del 23 per cent --davant de 25 per cent-- de tributació dels 15.000 als 28.000 euros bruts. A més inclou un xec bebè de 1.000 euros per fomentar la natalitat per a famílies amb un Indicador de la Situació Econòmica Equivalent inferior els 40.000 euros a l'any. Preveu a més una exempció de cotitzacions per a mares treballadores i augmenta les deduccions de despeses escolars per a col·legis privats fins als 1.000 euros.

Inclou un fons de garantia hipotecària per al primer habitatge per facilitar l'accés a la hipoteca amb garantia de l'Estat fins a 2027 per a parelles joves, famílies nombroses i menors de 36 anys.

Les pensions d'import igual o inferior a l'ingrés mínim augmentaran en un 2,2 per cent el 2025 i un 1,3 per cent el 2026 i s'inclouen recursos addicionals per al finançament de la sanitat pública.