El Govern libanès confirma més de 25 detinguts per l'assalt contra el comboi de la FINUL a Beirut

MADRID 15 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Interior del Líban, Ahmad Hajjar, ha anunciat aquest dissabte que més de 25 persones han estat detingudes per l'assalt que ha tingut lloc aquest divendres a última hora contra un comboi de la missió de pau de l'ONU, a Beirut, que gairebé ha costat la vida al comandant adjunt del desplegament, el general nepalès Chok Bahadur Dhakal.

"Les investigacions sobre els incidents d'ahir es completaran amb la màxima serietat i es garantirà una presència de seguretat sobre el terreny per protegir la seguretat i l'estabilitat i tranquil·litzar a la població", ha declarat el ministre en unes declaracions als mitjans després de la reunió del Consell Central de Seguretat.

L'atac, atribuït a simpatitzants del partit milícia xiïta Hezbollah, ha ocorregut a la carretera que condueix a l'Aeroport Internacional Rafik Hariri de Beirut entre protestes per les principals carreteres del país després de la decisió de les autoritats de prohibir l'aterratge d'almenys un avió procedent de l'Iran, aliat de l'organització.

El ministre ha promès que les forces de seguretat "perseguiran els responsables amb la màxima serietat, com demostren els més de 25 detinguts que es troben ara sota investigació per part de la intel·ligència militar", segons comentaris recollits pel portal de notícies Lebanon On.

El general nepalès està fora de perill després de rebre tractament mèdic d'urgència en un hospital de la capital libanesa, segons ha confirmat l'exèrcit del Nepal en un comunicat publicat aquest dissabte.