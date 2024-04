El Govern de l'Equador informa que Glas està hospitalitzat i estable després de negar-se a menjar a la presó

MADRID, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern de l'Equador ha informat que l'exvicepresident Jorge Glas, que ha estat hospitalitzat en les darreres hores, està estable i en observació després de negar-se a menjar a la presó, després que fos detingut per la força la setmana passada després d'un assalt de la Policia equatoriana a l'Ambaixada de Mèxic en la qual es refugiava.

El servei nacional de presons de l'Equador (SNAI) ha indicat que durant el conteig matinal realitzat a la presó de Guayas, el personal de vigilància "va advertir que la persona privada en llibertat Jorge G. no va respondre a la crida efectuada", per la qual cosa "es van activar els protocols de seguretat i atenció en salut".

"És així que, es va determinar que la persona privada de la llibertat Jorga G. va patir una possible descompensació per la seva negativa a consumir els aliments proveïts per aquest Servei d'Estat, durant les darreres 24 hores", resa un comunicat.

L'SNAI ha comunicat que "amb l'objectiu de garantir una atenció integral i en estricta observança als protocols de seguretat", els serveis d'emergència del Ministeri de Salut van traslladar a Glas a l'Hospital Naval de Guayaquil, on va ser internat sobre les 12.45 hores (hora local, 21.45 hora peninsular espanyola).

Hores abans, fonts citades per diversos mitjans de comunicació del país llatinoamericà van informar de la seva hospitalització, atribuint-la a una sobredosi de medicaments i amb versions que variaven des que estava en coma al fet que havia tornat a la presó de la Roca de Guayaquil.

El líder del moviment polític Revolució Ciutadana (RC) i president durant el mandat de Glas, Rafael Correa, ha comentat al seu compte a X la notícia publicada per diversos mitjans equatorians. "Era el que temia. Els canalles saltaran d'alegria. Força, Jorge! Els corruptes sempre van ser ells", ha publicat.