El Govern de l'Argentina deixarà de pagar indemnitzacions atorgades a víctimes de terrorisme d'Estat

MADRID, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Justícia de l'Argentina, Mariano Cúneo Libarona, ha anunciat aquest dilluns que el Govern deixarà de pagar indemnitzacions a les víctimes de terrorisme d'Estat davant la detecció de "diferents casos d'irregularitats" tant en la tramitació com en el pagament dels mateixos.

A partir d'ara, la cartera ministerial "auditarà --de forma integral-- tots els reclams que es tramiten en el marc de les lleis de reparació patrimonial per a víctimes del terrorisme d'Estat i detindrà els pagaments", segons resa un comunicat.

"El Ministeri articularà mesures per no abonar les sumes econòmiques dels beneficis als qui no corresponguin. Així mateix, perseguirà la devolució de les sumes pagades pel frau i que han estat cobrades indegudament perquè es restitueixin a les arques de l'Estat", ha assenyalat.

El text cita la causa oberta a Adrián Martínez Moreira, fill de desapareguts durant la dictadura i processament al juny del 2023 acusat d'encapçalar una associació il·lícita que falsificava proves en judicis per crims de lesa humanitat a la cerca d'un benefici econòmic.

"En aquesta causa, es va processar a un conjunt de persones pels delictes d'associació il·lícita, falsificació de documents públics i privats, ús de documents públics, fals testimoni, falsa denúncia, estafa i defraudació en perjudici de l'Administració Pública", ha recordat.

Finalment, ha agregat que "existeixen altres causes penals en tràmit per irregularitats sorgides per pagaments duplicats o realitzats a persones que manquen de documentació que doni suport a la seva comanda".

Les compensacions econòmiques concedides per l'Estat a les víctimes de la dictadura argentina (1976-1983) s'inclouen en diverses lleis nacionals com a compensació pel dany patit per les víctimes. El president del país, Javier Milei, ha negat en diverses ocasions que hi hagués 30.000 desapareguts durant la dictadura.