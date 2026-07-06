El Govern israelià obre una possible crisi constitucional en rebutjar una decisió del Tribunal Suprem

MADRID, 6 jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern d'Israel ha anunciat aquest diumenge el seu rebuig a una decisió del Tribunal Suprem del país sobre les activitats de la comissió que regula a la radiotelevisió comercial en l'obertura d'una possible crisi constitucional.
"Avui el Govern ha aprovat per unanimitat una proposta per declarar que no reconeix cap decisió, mesura, nomenament o acció del Consell de la Segona Autoritat mentre el Consell no compleixi el mínim contemplat en la llei", ha explicat el Govern.
El Tribunal Suprem va dictaminar al maig la suspensió del Consell de la Segona Autoritat, organisme regulador de la radiodifusió comercial, després que organitzacions com la Unió de Periodistes d'Israel denunciessin certs nomenaments controvertits realitzats pel Govern.