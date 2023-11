El Govern israelià es desmarca de les paraules d'un ministre sobre l'ús d'una "bomba nuclear" a Gaza

MADRID, 5 nov. (EUROPA PRESS) -

L'oficina del primer ministre israelià s'ha desmarcat de les declaracions del ministre de Patrimoni, l'ultradretà i ultraortodox Amihai Eliyahu, que ha assegurat aquest diumenge que el Govern contempla com a "opció" el llançament d'una "bomba nuclear" a la Franja de Gaza.

"Les declaracions del ministre Amihai Eliyahu no es corresponen amb la realitat. Israel i les Forces de Defensa estan operant d'acord amb els més alts estàndards del Dret Internacional per evitar fer mal a innocents", ha indicat a la xarxa social X.

El ministre de Seguretat Nacional d'Israel, l'ultradretà Itamar Ben Gvir, ha afirmat aquest diumenge a X que ha parlat amb Eliyahu, que li ha assegurat que "les seves paraules van ser dites com una metàfora".

"És clar per tots nosaltres que l'organització Hamas ha de ser destruïda i esborrada i és clar que farem tot el possible per tornar les persones segrestades a casa seva", ha indicat Ben Gvir també a X.

Les reaccions no han trigat a arribar. El líder de l'oposició israeliana Yair Lapid ha demanat la dimissió d'Eliyahu, afirmant que amb les seves paraules "ha perjudicat les famílies dels segrestats", "la societat civil" i l'"estatus internacional" d'Israel.

Poc després, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anunciat que ha suspès Eliyahu de "manera indefinida" de les pròximes reunions dins del govern, si bé de moment roman en el lloc, ha recollit el diari 'The Times of Israel'.

Eliyahu, que no forma part del gabinet d'emergència creat per a la presa de decisions pel que fa a les operacions militars a la Franja de Gaza, ha fet aquestes declaracions en una entrevista amb la ràdio ortodoxa Kol Berama.

El ministre també s'ha mostrat partidari de l'annexió del territori de Gaza per construir assentaments i de negar l'ajuda humanitària a la població a l'enclavament palestí. "No existeixen civils que no hi estiguin involucrats", ha asseverat.

Eliyahu ja va encendre la polèmica fa menys de tres dies després de publicar un comentari en el seu perfil de Facebook, en el qual qualificava com a "delit per als ulls" els bombardejos israelians a Gaza i les operacions militars a Cisjordània.