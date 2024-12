El Govern israelià aprova una nova expansió per duplicar la població als Alts del Golan ocupats

MADRID, 16 des. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Israel ha aprovat aquest diumenge un nou pla d'expansió als Alts de Golan ocupats, segons ha anunciat l'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en un comunicat.

El pla, pressupostat en uns deu milions d'euros, contempla l'absorció de residents addicionals fins a duplicar els aproximadament 50.000 residents que viuen repartits en uns 30 assentaments, entre jueus i drusos.

"Enfortir els Alts del Golan és enfortir a l'Estat d'Israel", ha afirmat Netanyahu, "i és especialment important en aquest moment".

Aquesta aprovació té lloc en un moment que Israel ha passat també a ocupar la zona desmilitaritzada en territori sirià en una "operació de seguretat per reforçar la frontera" després de la caiguda del règim del president sirià, Bashar al-Assad, segons el Govern israelià.

Aquest passat dissabte, la Unió Europea, EUA i països àrabs van descriure l'operació com un nou acte d'ocupació i van demanar a les forces israelianes que retrocedissin de les seves noves posicions.

Precisament Aràbia Saudita ha estat un dels primers països a reaccionar a l'anunci d'aquesta expansió, que ha descrit com un acte de sabotatge israelià contra el procés de transició actual a Síria.

"El Ministeri d'Exteriors expressa la condemna i denúncia del Regne d'Aràbia Saudita per la decisió del govern d'ocupació israeliana d'ampliar els assentaments al Golan ocupat i el seu continu sabotatge de les possibilitats de Síria de recuperar la seva seguretat i estabilitat", ha lamentat el regne àrab.

En aquesta línia també ha respost el Govern de Qatar, amb un comunicat en el qual ha condemnat "enèrgicament" el que ha qualificat com una "flagrant violació del Dret Internacional".

"El Ministeri d'Exteriors subratlla la necessitat urgent que la comunitat internacional compleixi amb les seves responsabilitats legal i moral d'obligar a l'ocupació israeliana a cessar les seves agressions contra territori sirià i compleixi amb les resolucions de legitimitat internacional, a més de mostrar solidaritat contra els seus plans oportunistes", resa el text.

Per la seva banda, les autoritats d'Unió dels Emirats Àrabs (EAU) han denunciat la decisió del Govern israelià per tractar-se d'un "esforç deliberat per ampliar l'ocupació", i ha alertat dels seus possibles efectes a la regió, ja que "amenaça amb augmentar l'escalada i les tensions".

"El Ministeri d'Exteriors ha subratllat el rebuig categòric dels EAU a totes les mesures i pràctiques encaminades a alterar l'estatut jurídic dels Alts del Golán ocupats, i que amenacen la seguretat, l'estabilitat i la sobirania de la República Àrab Síria", ha assenyalat en un comunicat difós en xarxes socials.

També ha parlat de "violació flagrant" de la legislació internacional el Ministeri d'Exteriors de l'Iraq, subratllant que "qualsevol mesura destinada a legitimar i annexionar (els Alts del Golán) jurídica i demogràficament és invàlida i il·legítima".

Les autoritats iraquianes han demanat a més a la comunitat internacional que "adopti una postura ferma" sumant-se a les condemnes a Israel i que "s'esforci per protegir la unitat i la sobirania dels territoris sirians".

Els rebels houthis del Iemen, en un comunicat difós per l'agència de notícies Saba, han condemnat la decisió de l'Executiu israelià, insistint que viola la resolució 497 aprovada pel Consell de Seguretat del 1981, que declarava nul·la i sense efectes legals internacionals l'annexió del "Golan sirià" per part d'Israel.

"La declaració va assenyalar que aquest pas no canviarà el fet que el Golan és territori àrab sirià ocupat des del 1967", ha manifestat, acusant a les autoritats israelianes d'"aprofitar els nous esdeveniments per destruir les capacitats del germà poble sirià".