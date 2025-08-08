El Govern israelià aprova l'ocupació de Gaza i el control israelià de l'enclavament

MADRID, 8 ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern d'Israel ha aprovat aquest divendres la proposta del primer ministre, Benjamin Netanyahu, sobre una escalada de l'ofensiva militar a la Franja de Gaza que inclou l'ocupació de l'homònima capital de l'enclavament sobre la base de premisses com "la desmilitarització" del mateix i "el control israelià de la seguretat".
"El Gabinet de Seguretat ha aprovat la proposta del primer ministre per derrotar a (el Moviment de Resistència Islàmica) Hamas (i) les Forces de Defensa d'Israel (FDI) es prepararan per prendre el control de la ciutat de Gaza", ha afirmat l'oficina de Netanyahu en un comunicat en el qual assenyala que, simultàniament, "distribuiran ajuda humanitària a la població civil fora de les zones de combat".
Així mateix, l'organisme governamental ha adoptat cinc premisses en la seva estratègia per "posar fi a la guerra", que són "el desarmament de Hamas, el retorn de tots els ostatges, tant vius com morts, la desmilitarització de la Franja de Gaza, el control de seguretat israeliana a la Franja de Gaza i l'establiment d'una administració civil alternativa que no sigui ni Hamas ni l'Autoritat Palestina".