MADRID 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El Gabinet de Seguretat del Govern d'Israel ha aprovat aquest diumenge l'autorització per a l'entrada d'una força internacional d'estabilització (FIE) a la Franja de Gaza dins el pla proposat pels Estats Units i que preveu el desarmament de les milícies del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).
La iniciativa aprovada acusa Hamas d'incomplir els termes de l'acord i sosté que és l'"únic obstacle" per avançar en el pla de pau per a l'enclavament palestí amb la seva actitud que "explota el patiment dels civils per aferrar-se al poder".
El text reitera l'objectiu del desarmament de les milícies i adverteix que no pot començar cap reconstrucció fins que Hamas es desarmi i Gaza estigui desmilitaritzada. Destaca que Israel continuarà treballant per atendre les necessitats de la població civil de la Franja, inclòs el clavegueram i els preparatius per a l'hivern.
El text expressa a més l'agraïment israelià al president nord-americà, Donald Trump, pels "seus esforços per reforçar la seguretat d'Israel i crear un futur positiu per a la regió i a la Junta de Pau pels "seus importants esforços perquè aquesta visió sigui una realitat".