El Govern iranià confirma el robatori de plans nuclears i documents diplomàtics israelians

El ministre d'Intel·ligència, Esmaeil Jatib, espera publicar "aviat" la informació, que inclou comunicacions israelianes amb els EUA i Europa

MADRID, 8 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Intel·ligència de l'Iran, Esmaeil Jatib, ha confirmat aquest diumenge que el seu país ha aconseguit nombrosos documents israelians sobre plans nuclears i relacions diplomàtiques després d'una "operació complexa" per aconseguir aquest "important tresor" d'informació.

La radiotelevisió estatal iraniana, IRIB, va avançar aquest passat dissabte el robatori de "milers" de documents "estratègics i sensibles del règim sionista (Israel)", inclosos arxius "relacionats amb els plans i instal·lacions nuclears d'aquest règim".

Les fonts de la Intel·ligència iraniana van indicar a IRIB que el Govern iranià faria públic el contingut d'aquests documents passat cert temps a causa de l'enorme volum d'informació apropiada.

El ministre d'Intel·ligència espera publicar "aviat" els documents, que no només concerneixen el programa nuclear israelià sinó també les relacions d'Israel "amb els Estats Units, Europa i altres països" en el que es tracta "d'un tresor d'informació estratègica, operativa i científica molt valuós".

L'agència de notícies iraniana Tasnim vincula l'operació amb dos joves israelians detinguts fa dues setmanes per espiar per a l'Iran. Es tracta de Roy Mizrahi i Almog Atias, tots dos de 25 anys, l'arrest dels quals va ser confirmat en el seu moment per Israel.

El plec de càrrecs detalla que els dos acusats van conspirar primer per instal·lar càmeres a la comunitat del ministre de Defensa, Israel Katz. No obstant això, encara no s'ha verificat la seva possible vinculació amb la sostracció dels documents.

Ni el Govern ni les agències de seguretat israelianes s'han pronunciat de moment sobre el que ha passat.