El Govern iranià anuncia que l'helicòpter del president Raisi ha efectuat un "aterratge forçós"

MADRID, 19 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Interior iranià, Ahmad Vahidi, ha confirmat que un helicòpter en el qual viatjava el president del país, Ebrahim Raisi, s'ha vist obligat a fer un "aterratge forçós" aquest diumenge mentre sobrevolava la província l'Azerbaidjan Oriental.

En una declaració recollida per l'agència semioficial Mehr, el ministre ha explicat que l'aparell, que portava el mandatari de tornada d'un acte protocol·lari a l'Azerbaidjan, s'ha vist obligat a descendir a causa d'una densa boira i que ara mateix una vintena d'equips de rescat es dirigeixen a la zona.

"Cal tenir en compte que la zona ara mateix és complicada i és difícil establir-hi comunicació", ha afegit el ministre, sense donar de moment més detalls.

Les autoritats iranianes creuen que l'helicòpter es trobaria aproximadament a la zona de Kalibar, a uns 30 quilòmetres de la frontera amb l'Azerbaidjan, on el mandatari i la seva comitiva havien participat abans en la inauguració d'una presa, acompanyant el president azerí, Ilham Aliyev.

Els mitjans oficials iranians han confirmat que Raisi viatjava dins d'un comboi de tres helicòpters, en els quals hi havia, entre d'altres, el ministre d'Exteriors, Hosein Amirabdolahian, de qui tampoc no hi ha notícies ara mateix.