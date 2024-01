El Govern del Iemen celebra la inclusió dels houthis en la llista de grups terroristes dels EUA

MADRID, 18 gen. (EUROPA PRESS) -

El Govern internacionalment reconegut del Iemen ha celebrat aquest dimecres que els Estats Units hagi inclòs en la seva llista de grups terroristes al moviment Ansar Al·là, coneguts com els rebels houthis, mesura que s'ha produït en represàlia pels seus atacs contra bucs en el mar Roig en el context dels bombardejos israelians a la Franja de Gaza.

Aquesta decisió, apunten les autoritats, és "coherent" amb la designació per part del Govern d'aquest grup com a "organització terrorista" segons les lleis iemenites, mentre que han agregat que sorgeix "com a resposta a les constants crides a la comunitat internacional perquè actuï seriosament per protegir al poble iemenita de l'opressió i terrorisme d'aquestes milícies terroristes".

"Per establir la pau al Iemen, les milícies houthis han d'abandonar el seu enfocament terrorista i la seva lleialtat al règim iranià, renunciar a la violència i acceptar les propostes de pau, inclosa el full de ruta proposat pels germans de l'Aràbia Saudita", resa un comunicat recollit per l'agència de notícies SABA, afí al Govern iemenita.

En aquest sentit, ha subratllat que la insurrecció --que controla la capital del Iemen, Sanà, i altres zones del nord i l'oest del país des de 2015-- "mai ha deixat d'exercir el terrorisme, cometent els crims i violacions més espantosos contra els iemenites, bombardejant cases i edificis religiosos, perseguint minories, desplaçant per la força a opositors i activistes, confiscant propietats, arrestant i torturant periodistes, assetjant ciutats (...)".

Washington havia anunciat aquest dimecres la designació per impedir el finançament dels houthis, "restringir encara més el seu accés als mercats financers i fer-los responsables de les seves accions", si bé reavaluarà la mesura si el grup cessa els seus atacs al mar Roig i el golf d'Aden. L'Administració de Joe Biden va retirar a aquesta insurrecció de la seva llista de grups terroristes al febrer de 2021 després de reconèixer que aquesta designació podia tenir "un impacte devastador en l'accés dels iemenites a productes bàsics com a aliments i combustible".

El portaveu del Departament d'Estat dels Estats Units, Matthew Miller, ha explicat que el Govern ha pres la decisió d'incloure'ls en la llista de "terroristes globals especialment designats" (SDGT, per les seves sigles en anglès), en comptes de "organitzacions terroristes estrangeres" (FTO) en considerar que amb aquesta acció maximitzen l'impacte disuasivo i mitiguen "qualsevol impacte potencial sobre els civils iemenites vulnerables".

"El que vam veure en analitzar les opcions és que existia la possibilitat --i això és un fet que trobem en les nostres converses amb grups que estan proporcionant ajuda humanitària al Iemen-- que una designació com FTO corregués el risc de tenir un efecte dissuasori en alguns d'aquests grups d'ajuda segueixen proporcionant ajuda, preocupats que puguin ser acusats de material, de proporcionar suport material a una organització terrorista", ha explicat.

L'ONU va anunciar a finals de desembre de 2023 la represa del procés de pau en el conflicte del Iemen, on l'Aràbia Saudita dona suport al Govern iemenita davant dels houthis, recolzats per Iran, amb vista a acabar amb gairebé una dècada de guerra, si bé durant l'últim any i mitjà el Iemen ha viscut enmig d'una disminució de la violència després d'una treva que va finalitzar formalment a l'octubre de 2022.