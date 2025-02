El Govern de Grècia declara l'estat d'emergència a Santorini pels terratrèmols

MADRID 6 febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern de Grècia ha decretat aquest dijous l'estat d'emergència a l'illa de Santorini pels incessants terratrèmols que afecten aquesta zona, en una mesura que estarà en vigor en principi durant el pròxim mes, fins l'1 de març.

El Ministeri de Crisi Climàtica i Protecció Civil grec ha indicat en un comunicat que amb aquesta declaració les autoritats volen abordar les possibles emergències i gestionar-ne les conseqüències, ha informat la cadena de televisió pública ERT.

Com a mesura de precaució, les autoritats ja mantenen suspeses les classes i les obres, alhora que recomanen a la població no acostar-se a determinades zones costaneres. En els últims dies, s'han succeït les sortides de Santorini per mar i aire, fins al punt que els mitjans locals estimen que dos terços de la població local se n'ha anat.

L'agència sismològica grega va detectar dimecres a la tarda el sisme més intens d'aquesta recent onada de tremolors, amb una magnitud 5,2 en l'escala de Richter, mentre que entre la mitjanit i el migdia d'aquest dijous han estat més de 20 els terratrèmols que han superat el 4.

Els experts temen que en algun moment es produeixi un terratrèmol de magnitud 6, sense que ara com ara estigui clar quan podria tenir lloc o durar l'actual successió de tremolors, que va començar fa ja dues setmanes i es va intensificar el cap de setmana passat.