El Govern de Gaza anuncia la reobertura del pas de Rafah per a la sortida d'estrangers

El Govern de la Franja de Gaza ha anunciat aquest dilluns la reobertura del pas fronterer de Rafah, que connecta amb Egipte, per permetre el pas de ciutadans estrangers que hagin quedat atrapats per l'inici de l'ofensiva militar israeliana.

L'Autoritat General de Migració i Fronteres ha confirmat que els ciutadans egipcis i d'altres nacionalitats tornen a tenir la possibilitat de sortir de Gaza, si bé no és una sortida indiscriminada ja que cada dia es publica la llista de persones autoritzades per passar a Egipte.

Al costat egipci ja estan llestos per rebre un nou grup de persones, segons una font dels serveis de seguretat citada per DPA. Ara com ara, el compromís se cenyeix a les persones que figuren en les llistes publicades els últims dies i que no han pogut abandonar la Franja.

Així mateix, la Mitja Lluna Roja espera rebre uns 30 ferits crítics un cop s'hagi establert un corredor segur per a la sortida d'ambulàncies.

Les evacuacions van començar dimecres de la setmana passada, però dissabte van quedar suspeses a causa d'uns bombardejos israelians sobre objectius civils, entre els quals un comboi d'ambulàncies que transportava ferits. El pas de Rafah és l'únic de la Franja que no està controlat per Israel, que manté un bloqueig total de Gaza des dels atacs executats per Hamas el 7 d'octubre.