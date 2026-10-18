El govern francès eleva a 1.800 els detinguts i a 500 policies ferits durant les protestes

Fabrice Hebert / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 18 oct. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats franceses han condemnat el "desordre" i la violència viscuts en el marc de les multitudinàries protestes d'aquest dissabte a les principals ciutats del país per denunciar la mala situació de l'educació pública, l'elevat cost de la vida i la violència policial de les últimes setmanes, una jornada que ha acabat amb 1.800 detinguts i més de 500 agents ferits, segons dades del govern francès.
El Ministeri de l'Interior ha reconegut a les 550.000 persones que es van manifestar per tota França. "Al marge d'aquestes marxes, uns vàndals van optar per la violència" i "es van acarnissar amb els edificis públics al servei dels ciutadans, com els ajuntaments o les prefectures, però també amb nombrosos comerços que van ser atacats, saquejats, alguns fins i tot incendiats".
El Govern ha condemnat aquests fets: "Res justifica aquests actes!" i ha destacat la labor de les forces de seguretat i bombers mobilitzats "de vegades posant en risc la seva pròpia seguretat".
Només a París s'han comptabilitzat 517 detencions, corresponents a 171 menors d'edat i 346 majors d'edat.
El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha denunciat a les xarxes socials agressions a les forces de l'ordre, així com atemptats contra institucions, edificis públics i comerços, i ha assenyalat que, "lamentablement", el balanç sanitari ofert és només provisional.
Núñez ha responsabilitzat d'aquests delictes a "diversos milers d'individus de la ultradreta" als quals, més tard, s'haurien sumat "delinqüents" que "van saquejar i van devastar" nombrosos establiments en ciutats com París, Marsella, Lió, Bordeus, Rennes, Estrasburg, Grenoble, Niça, Limoges "i moltes altres".
"La República no cedirà a aquells que vulguin imposar el desordre i la violència", ha conclòs el ministre, en línia amb les paraules del president Emmanuel Macron, qui ja va advertir ahir que els responsables dels disturbis seran "perseguits i castigats". Macron ha anunciat que es dirigirà a la nació a les 20.00 hores del diumenge.
En aquest context, el ministre de Justícia francès, Gérald Darmanin, ha donat aquest mateix dissabte instruccions a les fiscalies franceses perquè sol·licitin presó provisional per als responsables d'atacs a la Policia o edificis públics. A més, el recompte de les televisions públiques TF1 i LCI eleva a 615 els comerços saquejats o atacats en tot el país.
Unes 550.000 persones han participat en les mobilitzacions celebrades aquest dissabte de llarg a llarg de França, segons l'estimació de les autoritats. La Confederació General del Treball (CGT), el principal sindicat francès, ha elevat a més de 800.000 la xifra d'assistents.