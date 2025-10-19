El Govern francès confirma un robatori en el Louvre i declara el tancament provisional del museu

La ministra de Cultura lamenta la substracció d'un botí de "un valor incalculable"
Entre els articles sostrets estarien joies de Napoleó i Josefina
MADRID, 19 oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Cultura de França, Rachida Dati, ha confirmat un robatori aquest matí en el Museu del Louvre i ha ordenat el tancament provisional del recinte després de la substracció, segons han avançat fonts policials als mitjans francesos, de diverses joies de l'etapa imperial de Napoleó i la seva dona, Josefina.
"Aquest matí s'ha produït un robatori en l'obertura del Museu del Louvre. No hi ha constància de ferits. Em trobo en el lloc, junt amb el museu i els equips policials. Les investigacions estan en curs", ha anunciat Dati en el seu compte de la xarxa social X, de moment sense donar més detalls.
El museu, en la mateixa plataforma, s'ha limitat a informar que romandrà tancat aquest diumenge per "motius excepcionals".
Entre les 09.30 i les 09.40, d'acord amb fonts policials a 'Li Figaro', diverses persones es van apropar al lloc amb motocicleta i van emprar un montacargas per accedir a la Galeria d'Apol·lo, en la primera planta del museu, on es trobaven les joies. Allà, van usar petites motoserres per trencar els cristalls i accedir als articles, i van procedir a donar-se a la fugida immediatament.
"UN BOTÍ INCALCULABLE"
Les fonts addicionals de 'Le Parisien' afegeixen que dos homes van assaltar les dues primeres sales de la galeria, la de Napoleó i la dels Sobirans Francesos, on presumptament van robar nou peces de la col·lecció de joies de Napoleó i l'Emperadriu Josefina: un collaret, un fermall i una tiara entre elles. No obstant això, el famós Regenti, el diamant més gran de la col·lecció, amb un pes de més de 140 quirats, no va ser robat.
Segons la informació policial, una de les joies va ser trobada en l'exterior. Es creu que es tracta de la corona de l'emperadriu Eugenia de Montijo, la dona de Napoleó III, que va resultar danyada, encara que la Policia encara no ha confirmat aquest extrem.
En comentaris posteriors a la cadena francesa TF1, Dati ha lamentat que els lladres han aconseguit un botí "d'un valor incalculable" i va confirmar la troballa d'una de les joies en els voltants, encara que no ha confirmat que es tractés de la corona d'Eugenia de Montijo ni ha volgut donar més detalls dels articles robats.
La ministra ha avisat que "el crim organitzat ara té en la mira les obres d'art, i els museus s'han convertit en objectius" pel que ha pronosticat que "caldrà adaptar els museus a aquestes noves formes de delinqüència, perquè els qui han fet això són professionals". El president francès, Emmanuel Macron, es troba en contacte amb Dati i amb el ministre de l'Interior, Laurent Nuñez, per anar rebent actualitzacions de la investigació.
Per la part de l'oposició, el primer a parlar ha estat el líder de la ultradretana Agrupació Nacional, Jordan Bardella, que ha descrit l'ocorregut com un ultratge contra l'esperit nacional. "El Louvre és un símbol mundial de la nostra cultura. Aquest robatori, que va permetre als lladres robar les joies de la Corona francesa, és una humiliació insuportable per al nostre país. Fins a on arribarà la desintegració de l'Estat?", ha lamentat.