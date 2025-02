El Govern francès confirma una reunió aquest dilluns de líders europeus per tractar la seguretat continental

MADRID 16 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Exteriors francès, Jean-Nöel Barrot, ha confirmat aquest diumenge la celebració d'una reunió aquest dilluns a París de líders dels "principals països europeus" per tractar la situació de seguretat a Europa després del primer contacte amb la nova administració nord-americana durant l'última Conferència de Seguretat de Múnic, dominada per la guerra d'Ucraïna com a tema principal.

La reunió, que acollirà els "països europeus principals", ha estat convocada pel president del país, Emmanuel Macron, tal com van avançar aquest dissabte fonts diplomàtiques europees. El ministre d'Exteriors no ha donat més detalls sobre els participants en el que el diplomàtic va descriure com "una reunió de treball", en unes declaracions a l'emissora France Inter.

La Conferència de Múnic ha estat marcada per les tensions entre els Estats Units i els països europeus sobre l'increment de la despesa en defensa i la relació futura de seguretat amb Ucraïna enmig d'un nou acostament entre els presidents dels Estats Units i Rússia, Donald Trump i Vladímir Putin.

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, va advocar a la ciutat alemanya per la creació d'un exèrcit europeu i per incrementar la capacitat europea per a l'autodefensa després de manifestar el seu temor que Estats Units es pot haver tornat un soci poc de fiar per a la comunitat europea.

A això cal afegir el qüestionat discurs de divendres pronunciat pel vicepresident nord-americà, JD Vance, que va parlar d'una reculada de la llibertat d'expressió a Europa i d'una persecució a polítiques "alternatives" en el que el Govern alemany va interpretar com un suport tàcit al partit ultradretà Alternativa per a Alemanya.

De fet, Barrot es va sumar a les crítiques abocades pel Govern alemany contra el vicepresident dels Estats Units, en declarar que "la llibertat d'expressió està garantida a Europa".

"Quan estàs segur de tu mateix i dels teus valors, no t'asseguis amenaçat per les crítiques", ha afegit abans de lamentar el que va descriure com un intent d'imposició de valors, sense esmentar explícitament en aquest cas el vicepresident dels EUA.