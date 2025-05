El Govern espanyol condemna l'atac dels rebels houthis del Iemen sobre l'aeroport Ben-Gurion a Israel

MADRID 4 maig (EUROPA PRESS) -

El Govern espanyol ha informat aquest diumenge que condemna "rotundament" l'atac del rebels houthis del Iemen sobre l'aeroport internacional Ben-Gurion a Israel, a 15 quilòmetres al sud-est de Tel-Aviv.

"Els atacs indiscriminats, particularment sobre infraestructures civils, són una greu violació del dret internacional i han de cessar immediatament", ha assenyalat Exteriors en un comunicat, hores després que un míssil balístic llançat pels rebels houthis del Iemen impactés pels voltants de l'aeroport israelià de Ben-Gurion després d'un intent fallit d'intercepció per part de l'Exèrcit.

Almenys sis persones han resultat ferides, cinc d'elles de caràcter lleu. El ferit més greu, encara que la seva vida no corre perill, és un home d'uns 50 anys amb traumatismes en les extremitats. Dues dones, de 54 i 38 anys, van resultar afectades per l'ona expansiva.

Un home de 64 anys va resultar lleument ferit després de ser colpejat per un objecte que va sortir volant del lloc de l'impacte, i altres dues dones, de 22 i 34 anys, van resultar lleument ferides mentre corrien a la recerca de refugi, segons ha informat el servei d'Emergències israelià.

Els houthis han acabat confirmant l'autoria del seu cinquè atac amb míssils contra Israel en les últimes 48 hores i és la primera vegada, segons fonts militars israelianes, que el sistema defensiu d'Israel no aconsegueix interceptar aquests projectils.

Companyies com Wizz Air, Air India, Air Europa, Tus Airways, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, United, Air Canada i Swiss han suspès els seus vols per a aquest diumenge i han començat a reprogramar-los per a la setmana vinent.