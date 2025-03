El Govern d'Israel aprova la posada en marxa d'una moció de censura contra la fiscal general del país

MADRID 23 març (EUROPA PRESS) -

El Govern israelià ha aprovat aquest diumenge la posada en marxa del mecanisme d'una moció de censura contra Gali Baharav-Miara, la fiscal general del país i rival del primer ministre Benjamin Netanyahu, enmig de protestes contra la deriva autoritària que, critica l'oposició, està adoptant el mandatari amb el suport dels seus socis d'ultradreta.

Netanyahu havia acusat diverses vegades Baharav-Miara per excedir les seves competències i obstaculitzar les seves tasques de govern. La fiscal, per contra, defensa que ha actuat sempre amb correcció en la seva funció, ha fet saber per carta aquest diumenge, "de presentar al govern els límits de la llei".

Després de l'aprovació dels preparatius, la fiscal general serà citada a una o diverses audiències davant d'un comitè assessor estatutari presidit per l'expresident del Tribunal Suprem, Asher Grunis. Després de les conclusions del comitè assessor, el govern podrà destituir-la oficialment, un procés que podria trigar mesos.