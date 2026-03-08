El Govern d'Iran confirma 1.200 morts i més de 10.000 ferits des del començament dels atacs d'EUA i Israel

Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh
Israel estima gairebé 2.000 ferits, la immensa majoria lleus, mentre que EUA ja ha confirmat la mort de sis militars
MADRID, 8 març (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Salut d'Iran ha confirmat aquest diumenge que la primera setmana d'atacs conjunts d'EUA i Israel sobre el país ha deixat ja almenys 1.200 morts i més de 10.000 ferits, en una valoració oficial en línia amb les estimacions presentades aquesta setmana per organitzacions locals i internacionals.
Dels morts, 198 eren dones, la immensa majoria nenes a l'escola bombardejada a Minab, un atac que Teheran atribueix a EUA, el secretari de Defensa del qual, Pete Hegseth, ha reconegut com un incident encara sota investigació mentre el president Donald Trump ha posat la culpa a l'Exèrcit iranià per un llançament fallit. Entre els ferits hi ha 1.044 dones, 584 menors de 18 anys i 54 menors de cinc anys.
La Mitja Lluna Vermella Iraniana (MLRI) afirma per la seva banda que almenys 9.669 habitatges civils han estat destruits en atacs nordamericans i israelians contra Iran. Les estadístiques proporcionades per l'ONG humanitària inclouen 7.943 habitatges i 1.617 estructures comercials.
L'estimació del Govern iranià es correspon amb la presentada a mitjans d'aquesta setmana per la Fundació de Màrtirs i Veterans d'Iran que recalcava en un breu comunicat que "el nombre de màrtirs enterrats fins ara ascendeix a 1.230", sense pronunciar-se sobre ferits a causa d'aquesta campanya de bombardejos, segons ha recollit l'agencia iraniana de notícies Tasnim.
Entre els morts per l'ofensiva d'Estats Units i Israel figuren el líder suprem iranià, l'aiatol·là Alí Jamenei, i diversos ministres i alts càrrecs de l'Exèrcit d'Iran, que ha respost llançant míssils i drons contra Israel i bases nord-americanes en països d'Orient Pròxim.
Més d'una desena de persones han mort en els contraatacs israelians contra els països veïns de la regió.
El Ministeri de Salut israelià, per la seva banda, ha confirmat aquest diumenge també que 1.929 persones han estat hospitalitzades, incloses 157 en les últimes 24 hores, des de l'inici de la guerra amb Iran. Nou persones es trobaven en estat greu, mentre que 42 presentaven ferides moderades i 70 ferides lleus.