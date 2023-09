El Govern dels EUA s'acosta al tancament després del rebuig republicà a un projecte propi de llei de finançament

MADRID, 30 set. (EUROPA PRESS) -

L'ala més fèrria del Partit Republicà a la Cambra de Representants dels Estats Units ha rebutjat aquest divendres el projecte de llei proposat per Kevin McCarthy, el seu líder, amb l'objectiu d'estendre temporalment el finançament del Govern més enllà d'una data límit crítica, la qual cosa es podria traduir en què les agències federals comencin a tancar parcialment a partir de diumenge, segons CNN.

La mesura proposada pel republicà ha estat vetada per 232 vots en contra, respecte de 198 vots a favor. En cas d'haver tirat endavant, la mesura hauria estès el finançament del Govern durant 30 dies, evitant així un tancament imminent.

Aquest projecte contemplava, entre altres propostes, retallar la despesa i restringir la immigració, prioritats dels republicans que amb poca probabilitat tirarien endavant en un Senat de majoria demòcrata.

El mateix McCarthy ha comunicat el veredicte de la votació en el seu compte a la xarxa social X: "Després de reunir-me amb els republicans de la Cambra de Representants aquesta tarda, és clar que l'equivocat projecte de llei del Senat no té camí per recórrer i està mort abans de començar". "La Cambra continuarà treballant les 24 hores del dia per mantenir obert el Govern i prioritzar les necessitats del poble nord-americà", ha conclòs.

El resultat d'aquesta votació deixa McCarthy en una situació complicada, ja que no només ha de fer front al rebuig d'un sector dels conservadors, sinó també a les amenaces sobre una hipotètica votació per deposar-lo del càrrec.

No obstant això, després de la votació, el líder de la Cambra de Representants ha deixat la porta oberta a aprovar una proposta alternativa exempta de les polítiques conservadores que han provocat el rebuig dels demòcrates, tot i que no ha aclarit què passaria després.

En aquesta línia, el líder republicà ha proposat, en una compareixença a porta tancada, recollida per CNN, organitzar durant les dues setmanes vinents sessions per votar sobre més projectes de llei d'assignacions individuals. Amb aquesta solució, que no evitaria el tancament del Govern aquest cap de setmana, els republicans pretenen guanyar temps per aconseguir nous suports entre els que es resisteixen a secundar l'opció de finançament proposada a curt termini.

"En aquesta votació la gent no tenia fe en Kevin McCarthy. Vam aprovar una votació sobre el sostre de deute. Va negociar un nombre significativament més alt amb el president Biden. La gent no té fe en què, quan arribi el moment de negociar, ho faci correctament", ha dit a la CNN el republicà Ken Buck, que ha rebutjat aquest divendres la mesura provisional de McCarthy com "un vot de censura" cap al president de la cambra.

Dijous, el mateix McCarthy confiava que "encara" tenia temps per "fer altres coses" si el seu projecte fracassava i es va mostrar confiat en ser preguntat per un possible "pla B", malgrat que sense donar-ne detalls.

Per la seva banda, aquest divendres, el president Joe Biden retreia als republicans del Congrés que la seva insistència a impedir l'aprovació pressupostària podria forçar la suspensió d'activitats del Govern la mitjanit de dissabte a diumenge, amb el perill que això comporta per al desenvolupament dels militars nord-americans.