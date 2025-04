El Govern britànic denuncia la "inacceptable" detenció de dues diputades a Israel

Israel titlla de "provocadores" les diputades laboristes Yuan Yang i Abtisam Mohamed, detingudes quan participaven en un viatge d'ajuda

MADRID, 6 abr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats del Regne Unit han denunciat aquest dissabte amb "profunda" preocupació la "inacceptable" detenció a Israel de dues diputades britàniques que no han pogut entrar al país abans de ser deportades, segons un comunicat del Ministeri d'Exteriors.

"És inacceptable, contraproduent i profundament preocupant que dues parlamentàries britàniques que integraven una delegació parlamentària a Israel hagin estat detingudes i que les autoritats israelianes els hagin negat l'entrada", ha declarat el ministre britànic d'Exteriors, David Lammy, en referència a les diputades laboristes Yuan Yang i Abtisam Mohamed.

En la mateixa nota, Lammy informa que ha "deixat clar" als seus homòlegs israelians que "així no es tracta els parlamentaris" i assegura que ha mantingut contacte amb les dues funcionàries afectades per brindar-los el seu suport.

Finalment, des de l'executiu britànic han aprofitat l'ocasió per reiterar que el seu objectiu continua sent "garantir la tornada a l'alto el foc i a les negociacions per detenir el vessament de sang, alliberar els ostatges i posar fi al conflicte a Gaza".

Yang representa la circumscripció d'Earley i Woodley, mentre que Mohamed representa Sheffield Central. Totes dues van ser elegides com a diputades el passat mes de juliol.

ISRAEL ACUSA LES DIPUTADES DE FALS TESTIMONI

L'Ambaixada d'Israel al Regne Unit, en resposta, ha justificat la decisió argumentant que les dues diputades "van acusar Israel de falses afirmacions, instar al boicot, difondre mentides i promoure activament sancions contra ministres israelians, alhora que defensaven campanyes de boicot a l'Estat d'Israel".

"La visita pretenia provocar, perjudicar els ciutadans israelians i difondre falsedats sobre ells. És responsabilitat d'Israel impedir l'entrada d'aquestes persones, tal com es fa al Regne Unit", afegeix l'Ambaixada en un comunicat recollit per Sky News.

LES DIPUTADES DEFENSEN EL SEU VIATGE COM A PART D'UN PROJECTE D'AJUDA

En una declaració conjunta publicada a X aquest diumenge, Mohamed i Yang s'han declarat "sorpreses" per la mesura sense precedents de les autoritats israelianes "en denegar l'entrada a diputats britànics en el nostre viatge per visitar la Cisjordània ocupada".

"És fonamental que els parlamentaris puguin presenciar de primera mà la situació al territori palestí ocupat", han afegit en aquesta declaració, compartida al compte de Mohamed a X.

"Els diputats s'han de sentir lliures d'expressar la seva sinceritat a la cambra dels comuns sense por de ser objecte de crítiques", han recalcat abans d'afegir que van fer el viatge amb organitzacions benèfiques associades com a part d'una delegació de parlamentaris "per visitar projectes d'ajuda humanitària i comunitats a Cisjordània".