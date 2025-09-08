El Govern de Bayrou haurà de dimitir després de perdre la moció de confiança per 364 a 194 vots en l'Assemblea francesa

MADRID 8 set. (EUROPA PRESS) -
L'Assemblea Nacional francesa ha rebutjat aquest dilluns una moció de confiança contra el Govern del primer ministre, François Bayrou, amb 364 vots en contra i només 194 a favor.
Dels 589 diputats que conformen la Càmera han estat presents 573 i, d'aquests, 558 han emès el seu vot. Fins a 15 d'ells s'han abstingut, segons els resultats presentats pel president de l'Assemblea, Yaël Braun-Pivet.
La moció, sol·licitada per Bayrou, suposa per primera vegada la caiguda d'un govern per derrota de moció de confiança durant la Cinquena República. El resultat obliga Bayrou a presentar la seva dimissió davant del president, Emmanuel Macron, la qual cosa es preveu per a aquest dimarts.
"El primer ministre ha de presentar la dimissió del Govern al president de la República", ha proclamat Braun-Pivet abans de tancar la sessió.