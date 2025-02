El Govern austríac confirma el mòbil islamista de l'apunyalament en el qual va morir un adolescent dissabte

MADRID 16 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Interior austríac, Gerhard Karner, ha confirmat aquest diumenge que el sirià responsable de l'apunyalament de dissabte en el qual va morir un adolescent de catorze anys a la localitat austríaca de Villach tenia "motivacions islamistes" i vinculades a l'Estat Islàmic.

"Hi ha compassió, hi ha tristesa, però en aquests moments també és comprensible que hi hagi ràbia i ira entre les nostres emocions. Ràbia per un atacant islamista que va apunyalar indiscriminadament persones innocents", ha declarat Karner en una roda de premsa.

El ministre ha especificat que "és un atemptat islamista vinculat a l'Estat Islàmic". "Aquest és l'estat de la investigació fins al moment", ha explicat.

El sospitós s'hauria radicalitzat a través de la xarxa social TikTok en un curt període de temps i era seguidor d'un influencer islamista radical. A l'apartament on vivia s'hauria trobat una bandera islamista, segons la televisió pública austríaca ÖRF. Kerner ha confirmat la radicalització a través d'internet i ha apuntat que hi hagi fórmules per evitar-ho.

Karner ha plantejat que cal tenir "la determinació necessària perquè hi hagi conseqüències", ja que, per exemple, l'atacant no tenia antecedents i per això ha avançat que hi haurà "revisions" en diversos àmbits. En particular ha esmentat com a objecte de revisió als sol·licitants d'asil d'origen sirià i afganès. "Cal tancar-los i deportar-los", ha reblat, una postura a la qual s'ha sumat el governador de Caríntia (del Partit Socialdemòcrata d'Àustria, SPÖ), Peter Kaiser.

Després de ser detingut, el sospitós va reivindicar els seus actes en nom del grup jihadista Estat Islàmic, segons fonts de l'Oficina Federal per a la Protecció de la Constitució citades per l'agència de notícies austríaca APA.

Després de l'atac, el president austríac, Alexander van der Bellen, ha manifestat el seu condol per aquest atac "horripilant". "No hi ha paraules que puguin desfer el patiment, l'horror, la por", ha apuntat.

Per la seva banda, el líder del Partit Socialdemòcrata d'Àustria (SPÖ), Andreas Babler, ha manifestat el seu condol a la família del jove assassinat i ha demanat que s'apliqui "tot el pes de la llei". "Crims com aquest senzillament no poden passar a la nostra societat", ha afirmat. Per al líder del Partit Verd, Werner Kogler, també és necessari aplicar "tot el pes de la llei".

El líder del Partit Popular d'Àustria (ÖVP), Christian Stocker, ha defensat un entorn segur per a la gent. "Això implica que hem de treure tots els frens polítics per evitar que es repeteixin atemptats horribles com aquest en el futur", ha plantejat.

Per al líder de l'ultradretà Partit de la Llibertat (FPÖ), Herbert Kickl, hi ha hagut "una fallada del sistema de primer ordre" i ha criticat a la coalició governant de ÖVP, SPÖ i el partit liberal NEOS. "Estic indignat amb els polítics que han permès els apunyalaments, les violacions, les guerres de bandes i altres delictes cabdals que passan diàriament a Àustria", ha declarat.

En particular ha expressat el seu malestar amb "el discurs únic sobre aplicar tot el pes de la llei" i ha defensat una "Àustria fortalesa" pel que és necessari que el FPÖ controli el Ministeri de l'Interior.

Des de NEOS, el seu secretari general, Douglas Clots, ha fet una "crida a la calma i la prudència". "Com a societat hem de garantir la seguretat de la gent que viu a Àustria", ha apuntat.