González promet que entrarà a Veneçuela "per qualsevol mitjà que sigui" per reclamar la presidència

Milei rep el líder opositor veneçolà a Argentina: "La casa dels veneçolans de bé"

MADRID, 4 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Argentina, Javier Milei, ha rebut aquest dissabte a la Casa Rosada de Buenos Aires el líder opositor veneçolà Edmundo González, considerat per part de la comunitat internacional com el president electe de Veneçuela després de les eleccions del passat mes de juliol, i que ha manifestat la seva intenció d'entrar al seu país "per qualsevol mitjà que sigui" i prendre possessió del càrrec el pròxim dia 10 de gener.

Veneçuela va celebrar a finals de juliol unes eleccions presidencials després de les quals el president Nicolás Maduro es va reafirmar com a triomfador, si bé l'oposició va negar els resultats i assegura comptar amb les actes electorals que avalen el triomf de González, exiliat a Espanya i buscat per la Justícia veneçolana.

"Gràcies per venir i gràcies per estar a casa nostra perquè l'Argentina sempre és la casa dels veneçolans de bé", ha declarat Milei durant l'encaixada de mans inicial amb l'opositor veneçolà, mentre centenars de compatriotes de la diàspora es concentraven a la Plaza de Mayo per celebrar el que l'oposició veneçolana considera com una visita d'Estat.

Milei i González han saludat junts els seus simpatitzants des de la balconada de la seu presidencial abans que l'opositor veneçolà es dirigís a la seu del Ministeri d'Exteriors per reunir-se amb el titular de la cartera, Gerardo Werthein.

En unes declaracions recollides pel diari 'Clarín', el líder opositor veneçolà ha assegurat a la seva arribada a la seu que té intenció de viatjar al seu país per reclamar la presidència. "Entraré a Veneçuela per qualsevol mitjà que sigui", ha avisat González Urrutia sobre la seva presència el pròxim 10 de gener. "Seré allà", ha sentenciat.

González ha repetit a X una consigna similar dirigida als veneçolans. "També ens trobarem als carrers del nostre estimat país", ha manifestat.

La també líder opositora veneçolana María Corina Machado també ha celebrat a X el començament de la trobada amb paraules d'agraïment al president Milei per "tot el seu suport" a la causa opositora. "Falta poc", ha assegurat Machado en el seu missatge.

En les hores prèvies a la trobada i ja a l'Argentina, González ha aparegut en un vídeo breu per enviar "una cordial i afectuosa salutació, especialment a tots els presos polítics i als asilats en l'ambaixada argentina a Caracas", la situació de la qual ocuparà un lloc central en la reunió amb Milei; sis opositors que porten gairebé nou mesos a la seu diplomàtica, acusats per Veneçuela de terrorisme, conspiració i traïció a la pàtria per la seva afinitat amb la líder opositora Machado.

González mantindrà, després de la seva reunió amb Milei, trobades privades amb ministres, diputats i altres personalitats argentines, abans de partir cap a Montevideo on també aquest mateix dissabte es reunirà amb el mandatari uruguaià, Luis Lacalle Pou.