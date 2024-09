Gold Apollo diu que els busques són fabricats per una empresa d'Hongria

La companyia taiwanesa assenyala que el model AR-924 d'aquest aparell cercapersones "és produït i venut" per BAC Consulting KFT

MADRID, 18 set. (EUROPA PRESS) -

L'empresa taiwanesa Gold Apollo ha afirmat aquest dimecres que els busques que van esclatar dimarts al Líban i Síria, amb almenys nou morts i més de 2.800 ferits, van ser fabricats per una companyia amb seu a la capital d'Hongria, Budapest, arran de les acusacions de les autoritats libaneses i el partit-milícia xiïta Hezbollah contra Israel per la seva implicació en l'atac.

Gold Apollo ha indicat que manté "una associació de llarg termini" amb una empresa identificada com BAC Consulting KFT i que, "segons l'acord de cooperació", la companyia taiwanesa permet a la segona "l'ús de la marca per a la venda de productes a regions designades". "El disseny i fabricació dels productes és responsabilitat de BAC", ha dit.

"En relació amb el model AR-924 esmentat en les informacions dels mitjans, aclarim que aquest model és produït i venut per BAC. La nostra companyia només facilita l'autorització de fer servir la marca i no està implicada en el disseny o fabricació d'aquest producte", ha recalcat.

Així, l'empresa taiwanesa ha manifestat en un comunicat, publicat a través de Facebook, que "Gold Apollo Co. Ltd. sempre compleix amb les regulacions estrictes i manté associacions transparents i compatibles amb els seus col·laboradors".

Si bé les explosions s'havien atribuït al principi a un atac cibernètic, diversos funcionaris nord-americans han confirmat a 'The New York Times' que la intel·ligència israeliana havia aconseguit amagar material explosiu en un nou lot d'uns 3.000 busques importats al Líban.

Tots aquests dispositius cercapersones van rebre un missatge a les 15.30 hores (hora local) que va acabar activant els explosius després d'un so de notificació de diversos segons. Si bé es creu que moltes de les víctimes són membres de Hezbollah, entre els morts hi ha una nena i no se sap quants són realment integrants de la formació i en quins càrrecs operen.

Entre els ferits figura a més l'ambaixador de l'Iran a Beirut, Mojtaba Amini. Tant el Govern libanès com Hezbollah han vinculat l'atac a Israel i han promès una resposta, si bé les autoritats israelianes encara no s'han pronunciat, enmig d'un repunt dels enfrontaments que ha fet témer la possibilitat d'una expansió del conflicte al Pròxim Orient.