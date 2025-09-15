La Global Sumud Flotilla inicia la seva última etapa a Gaza després de realitzar canvis de seguretat

MADRID, 15 set. (EUROPA PRESS) -
La Global Sumud Flotilla (GSF) inicia "l'última etapa de la seva històrica travessia" cap a les costes de la Franja de Gaza i planeja reunir a la flota sencera en aigües internacionals després de la partida de desenes de vaixells des d'Itàlia, Tunísia i Grècia i després de realitzar canvis de seguretat en el seu pla, com la reducció de capacitat d'alguns vaixells.
"Ahir, 18 vaixells van salpar de Catania, Itàlia. Desenes més partiran de Tunísia i Grècia avui i demà, i tota la flota aviat convergirà en aigües internacionals per continuar el seu viatge cap a Gaza", ha anunciat l'organització en un comunicat en el qual han assegurat haver realitzat modificacions per reforçar la seguretat dels activistes a bord.
D'aquesta manera, ha explicat que els "dos atacs amb drons contra bucs atracats a Tunísia, obstacles logístics i escassetat de combustible" van retardar la partida de la flotilla, i que, a més, "les terribles amenaces del ministre israelià (de Seguretat, Itamar) Ben Gvir als passatgers de la flotilla", que va presentar una proposta per catalogar de "terroristes" als activistes de la flotilla els ha portat a implementar "una planificació de seguretat exhaustiva".