La Global Sumud Flotilla denuncia un atac amb drons contra una de les seves embarcacions a Tunísia

MADRID, 9 set. (EUROPA PRESS) -
La Global Sumud Flotilla ha denunciat un atac amb drons en les últimes hores d'aquest dilluns a una de les seves principals embarcacions atracades a les costes de Tunísia, que ha causat danys materials per un foc, no així personals.
"La Global Sumud Flotilla confirma que un dels vaixells principals, conegut com el 'Vaixell Familiar', que transportava a membres del Comitè Directiu de la CSF, va ser atacat per un dron a aigües tunisenques", ha assenyalat en un escarit comunicat difós al seu canal de Telegram en el qual ha indicat que l'embarcació té "bandera portuguesa".
L'atac ha causat "danys per foc en la coberta principal i en el magatzem sota" la mateixa, si bé no cal lamentar víctimes posat que "els sis passatgers i tripulants a bord es troben fora de perill", ha agregat.
Diversos vídeos difosos en xarxes socials per la Global Sumud Flotilla i alguns dels activistes mostren com impacta en l'embarcació un artefacte a les 23.45 hores (hora local), que produeix les flames i després del que la tripulació fa sonar les alarmes.
La Global Sumud Flotilla ha anunciat que està investigant l'incident i ha assegurat que aquests "actes d'agressió destinats a intimidar-nos i frustrar la nostra missió no ens dissuadiran".
"La nostra missió pacífica de trencar el bloqueig de Gaza i solidaritzar-nos amb el seu poble continua amb determinació i resolució", ha defensat.