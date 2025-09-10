La Global Sumud Flotilla alerta d'un suposat segon atac amb dron contra un dels seus vaixells a Tunísia

MADRID, 10 set. (EUROPA PRESS) -
La Global Sumud Flotilla ha alertat un suposat nou atac amb drons en les últimes hores d'aquest dimarts contra l'embarcació 'Ànima', a les costes de Tunísia, el segon després que un altre vehicle aeri no tripulat llancés el dia anterior un artefacte contra un dels seus principals vaixells provocant un incendi.
"El 9 de setembre altre vaixell de la nostra flota, el 'Ànima', va ser atacat per un dron mentre estava atracat en aigües tunisenques. El vaixell, que navegava sota bandera britànica, va patir danys per foc en la seva coberta superior. El foc ja ha estat extingit i tots els passatgers i la tripulació es troben fora de perill", ha informat en els seus comptes en xarxes socials, després d'emetre una primera alerta poc després de la mitjanit (hora local, 1.00 hora peninsular espanyola).
En el mateix comunicat, la flotilla ha denunciat que "aquests atacs repetits es produeixen durant la intensificació de l'agressió israeliana contra els palestins a Gaza" i ha acusat a les autoritats d'Israel d'emprendre amb ells "un intent orquestrat per distreure i descarrilar (la seva) missió".