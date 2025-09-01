La Global Sumud Flotilla afirma que Israel els tracta de terroristes per "justificar els seus crims"

La flotilla està "a punt de sortir" després de tornar Barcelona per mal temps
BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -
Un dels coordinadors de la Global Sumud Flotilla, l'activista Saif Abukeshek, ha afirmat que Israel els tracta com a terroristes "per justificar els seus crims".
Així s'ha pronunciat en declaracions aquest dilluns, després que el ministre de Seguretat Nacional d'Israel, Itamar Ben Gvir, hagi presentat una proposta davant del Govern israelià per endurir la resposta a l'arribada de la flotilla i que implica catalogar de "terroristes" els activistes que hi viatgen.
"Israel dona la categoria de terroristes a tots els palestins, tinguin un dia de vida o 100 anys. És a dir, aquesta política d'Israel s'utilitza per justificar els crims que volen cometre", ha dit.
El coordinador de la missió ha assegurat que tot el que fan és legal i tot el material que porten també, i ha detallat que tots les persones que han embarcat han signat uns principis i han rebut una formació sobre no violència.
L'activista ha subratllat que el seu objectiu és arribar a les platges de Gaza sense entrar en aigües israelianes, sinó a través d'aigües internacionals.
"PIRATES EN EL MAR"
Ha acusat Israel d'actuar "com a pirates en el mar" i interceptar vaixells que estan en aigües internacionals, segrestar les persones que hi ha dins i detenir-los de manera il·legal, textualment.
Abukeshek ha demanat a la comunitat internacional que estigui atenta sobre el que fa Israel.
"Israel actua d'aquesta forma, fa el que li dona la gana literalment, i, mentre, no té ningú en aquest món perquè li digui: 'Escolta, és que no pots matar els nens, no pots deixar que nens morin de gana", ha afegit.
SORTIDA DE LA FLOTILLA
Abukeshek ha assegurat que la flotilla està "a punt de sortir" després d'haver hagut de tornar al port, d'on van sortir diumenge sobre les 16 hores, pel mal temps en el mar.
"Hem tirat gasolina, crec que ens en falta un o dos, perquè puguem emplenar els dipòsits", i ha afegit que els experts els van dir que si arribaven a Menorca com tenien previst es trobarien amb una forta tempesta.
Ha explicat que aquest dilluns hi ha vent però ara és a favor, al contrari del que passava diumenge, quan tenien el vent en contra, que podria haver danyat "els vaixells, les persones i la velocitat" de navegació.