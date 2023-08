Almenys sis morts després d'un lliscament de terra a un centre turístic al nord de Geòrgia

MADRID, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

Almenys sis persones han mort i altres 30 continuen desaparegudes després que un lliscament de terra caigués sobre un conegut complex turístic situat a l'àrea muntanyenca de Shovi, a la regió georgiana de Ratxa (nord).

Els serveis d'emergència han informat que han aconseguit evacuar unes 200 persones. "Les operacions a gran escala continuen, farem servir helicòpters i la participació directa dels rescatistes", ha explicat el ministre de l'Interior, Irakli Karseladze, recull l'agència Interpress News.

Per la seva banda, el cap dels serveis d'emergències, Temur Mghebrishvili, ha destacat que estan tractant de treballar "amb la major cura possible" a causa de la dificultat que presenteu el terreny. "La massa de terra s'estén sobre un àrea molt gran (...) Anem pas a pas", ha dit.

On hi havia cabanyes, no hi ha pràcticament res. Només queden fragments. No hem pogut encara arribar a aquests llocs a causa que hi ha una capa de massa de terra molt gruixuda, ha explicat Mghebrishvili.

Segons els testimonis que han parlat pels mitjans georgians, el lliscament de terra va arrasar amb tot al seu pas, emportant-se per davant les petites cabanyes de fusta situades al límit del riu Chanchakhi, excepte un hotel de tres pisos al qual s'allotjaven la majoria dels evacuats.

Es tracta del major desastre d'aquestes característiques des del terratrèmol de 1991, segons han explicat les autoritats georgianas.