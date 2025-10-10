Gaza demana evitar les zones amb presència militar israeliana fins a la seva retirada oficial

MADRID, 10 oct. (EUROPA PRESS) -
Els equips de Defensa Civil de la Franja de Gaza han instat a la matinada d'aquest divendres a tots els gazians "a no apropar-se ni tornar a les zones on estaven presents les forces d'ocupació" fins que sigui oficial la retirada de l'Exèrcit israelià de l'enclavament palestí.
"Benvolguts ciutadans de la Franja de Gaza, especialment residents de la ciutat de Gaza: els instem a no apropar-se ni tornar a les zones on estaven presents les forces d'ocupació, especialment les zones frontereres de la ciutat de Gaza, fins que s'hagi fet l'anunci oficial de la retirada de les forces d'ocupació israelianes i aquest hagi estat confirmat per les autoritats competents", han explicat en un comunicat del que s'ha fet ressò el diari 'Filastín', vinculat al Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).
En aquest sentit, han exhortat a la població a "respectar les normes per la seva pròpia seguretat i per facilitar el treball dels equips d'emergència i les autoritats de camp".