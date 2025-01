Gaza coneix la pau per primer cop en més d'un any amb l'entrada en vigor d'un alto el foc

Israel i Hamas ara comencen un delicat procés d'intercanvi d'ostatges per presoners enmig d'un futur polític incert i un territori devastat

MADRID, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

La Franja de Gaza ha entrat aquest diumenge en situació d'alto el foc per primer cop des del novembre del 2023 després de l'acord aconseguit per Israel i Hamas per cessar temporalment les hostilitats i facilitar un intercanvi d'ostatges israelians per presoners palestins, la preparació definitiva dels quals ha provocat un retard de gairebé tres hores sobre l'hora inicialment prevista per a la treva, les 07.30 del matí.

"Segons el pla per a l'alliberament dels segrestats, l'alto el foc de la fase I a Gaza entrarà en vigor a les 11.15" (hora local, les 10.15 a l'Espanya peninsular i les Balears), ha anunciat l'oficina del primer ministre, Benjamin Netanyahu, a X.

Israel exigia a Hamas els noms de les tres ostatges israelianes que el moviment islamista palestí havia d'entregar aquesta tarda segons l'acord. El moviment islamista palestí va atribuir la demora a "raons tècniques" en un procés complex pel qual primer ha donar els noms a la mediació de Qatar, que al seu torn els comunica a la Intel·ligència israeliana, i després a les famílies.

Finalment, el portaveu del braç armat de Hamas, Abu Obaida, ha divulgat públicament els noms de les tres ostatges que seran alliberades aquesta tarda: Romi Gonen, de 24 anys; Emily Damari, de 28 anys, i Doron Steinbrecher, de 31 anys.

Damari i Steinbrecher van ser segrestades a casa seva en el quibuts Kfar Aza durant la massacre del 7 d'octubre, mentre que Gonen va ser segrestada al festival de música 'Nova', un altre dels epicentres de l'atac de les milícies palestines contra Israel, detonant de la guerra de Gaza.

L'oficina del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, va confirmar la recepció de la llista de segrestats que seran alliberats avui" com a part de l'acord de l'alto el foc i, després d'iniciar un "procés de verificació" i informar les famílies, va començar un alto el foc ratificat en últim terme per Qatar, país mediador de l'acord.

En un comunicat posterior, el Ministeri d'Exteriors de Qatar va constatar que "els noms de les tres ostatges que seran alliberades avui s'han donat a la part israeliana", segons el seu portaveu, Majed al-Ansari. "Es tracta de tres ciutadanes israelianes, una dels quals és de nacionalitat romanesa i l'una altra de nacionalitat britànica, per la qual cosa l'alto el foc ha començat", va sentenciar Al-Ansari.

La violència ha continuat fins a l'últim moment: després de donar per paralitzat l'acord a les 07.30, Israel ha anunciat el començament de bombardejos a diversos punts de Gaza que han deixat, en dues hores i mitja, almenys 19 morts i 36 ferits, segons la Defensa Civil de l'enclavament a la cadena Al-Jazeera.

PROCÉS D'ALLIBERAMENT

El següent pas tindrà lloc aquesta tarda, aproximadament a partir de les 15.00, quan Hamas entregarà a Israel les tres ostatges a canvi d'almenys 90 presoners palestins segons els termes estipulats en un acord que contempla l'alliberament de 1.900 presoners a canvi de 33 ostatges al llarg de les pròximes sis setmanes.

Els 1.904 presoners palestins a alliberar durant els pròxims 42 dies comprenen 1.167 palestins detinguts des de l'esclat de la guerra de Gaza el 7 d'octubre del 2023 i 737 presoners més que ja estaven prèviament a la presó, entre ells 22 amb "greus delictes de sang", entre els quals es troba per exemple l'antic comandant del braç armat del partit palestí Al-Fatah a Jenín, Cisjordània, Zakaria al-Zubaidi, segons la llista publicada pel Ministeri de Justícia d'Israel.

A canvi, el moviment islamista Hamas es compromet a alliberar en aquesta primera fase 33 dels 98 ostatges en poder de les milícies palestines començant amb el lliurament a les seves famílies, aquest diumenge, de les tres israelianes en el començament d'un degoteig d'alliberaments durant cada dissabte o diumenge i que culminarà la sisena setmana, amb la posada en llibertat de 14 ostatges, explica el 'Times of Israel'.

Per cadascuna de les dones, nens i ancians vius, seran alliberats 30 presoners palestins; pels nou ostatges malalts, seran alliberats 110 presoners; per cadascuna de les dones militars israelianes seran alliberats 50 presoners; pels ostatges Avera Mengistu i Hisham al-Sayed --que han estat captius a Gaza durant una dècada-- seran alliberats 30 presoners per cadascun, a més dels 47 palestins alliberats en un acord previ el 2011 i arrestats novament.

Pels cossos dels ostatges morts que Hamas retorni en aquesta primera etapa, Israel alliberarà els més de 1.000 detinguts de Gaza esmentats.

Unes altres 65 persones estan en poder de Hamas, moltes de les quals tampoc estan ja amb vida, i podrien ser lliurades com a part d'una segona fase d'un acord que, si es concreta --la seva negociació comença als 16 dies de l'entrada en vigor de l'alto el foc-- també inclouria una cessació permanent de les hostilitats a Gaza i la retirada completa de les forces israelianes. Una hipotètica tercera fase abordaria la reconstrucció d'un enclavament arrasat fins als seus fonaments.

INCERTESA POLÍTICA

Gaza s'ha convertit en la tomba de més de 46.900 palestins pels atacs desencadenats per Israel després de la massacre del 7 d'octubre del 2023 per les milícies palestines, que va deixar 1.200 israelians morts, i l'enclavament sencer està pràcticament devastat, necessitat d'ajuda urgent --Egipte enllesteix l'entrada de desenes de camions humanitaris-- i encara sota les directrius del moviment islamista, que ha reprès les seves competències de seguretat a gran escala per garantir l'alto el foc.

Part del govern israelià considera l'acord com una derrota, com ha descrit aquest matí l'ultranacionalista ministre de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gvir, que ha anunciat com a protesta la seva sortida de la coalició liderada per Netanyahu, afeblit per aquest abandonament, però ni molt menys en perill de caure gràcies al suport d'altres elements radicals com el seu ministre de Finances, Bezalel Smotrich.

L'autoritat palestina, el govern palestí reconegut per la comunitat internacional, ha dedicat els últims dies a proclamar que està capacitat per assumir les competències de seguretat a Gaza, però Hamas manté que és l'única formació capacitada per liderar l'enclavament en nom dels palestins, i supervisar les pròximes fases de l'acord d'alto el foc.

"Els transmeto als nostres germans i a la resta de les faccions palestines", va declarar el dissabte passat l'alt responsable polític de Hamas, Mahmoud Darwish, "que les nostres mans estan esteses per la unitat en qualsevol lloc i moment".

Israel, no obstant això, ha reiterat que l'alto el foc ni molt menys significa la consolidació del poder de Hamas. A la primera declaració oficial després del començament de la cessació d'hostilitats, el ministre d'Exteriors d'Israel, Gideon Saar, assegurava que "el govern d'Israel reitera el seu compromís amb l'assoliment dels seus objectius que comprenen l'alliberament dels ostatges i el desmantellament de les capacitats governamentals i militars" del moviment islamista.