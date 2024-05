Gallant diu que Israel no reconeix el TPI i denuncia el paral·lelisme amb Hamas

El ministre afirma que l'exèrcit "combat complint el dret internacional" a Gaza

MADRID, 21 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre de Defensa israelià, Yoav Gallant, ha afirmat aquest dimarts que Israel "no reconeix l'autoritat" del Tribunal Penal Internacional (TPI) i ha afirmat que "traçar un paral·lelisme entre l'organització terrorista Hamas i l'Estat d'Israel és menyspreable", després que el fiscal en cap de l'organisme, Karim Khan, ha demanat una ordre d'arrest contra ell, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i la cúpula del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) per presumptes crims de guerra.

"L'Estat d'Israel no és part del tribunal i no en reconeix l'autoritat", ha dit Gallant, qui ha subratllat que "l'intent del fiscal Karim Khan de denegar a l'Estat d'Israel el dret a la defensa pròpia i alliberar els ostatges ha de ser rebutjat de ple". "L'intent del fiscal de capgirar la truita no tindrà èxit", ha ressenyat.

Així, ha sostingut en un comunicat publicat a X que Israel "ha estat lluitant des del 7 d'octubre contra un enemic assassí i sanguinari que ha comès atrocitats contra dones, nens i homes israelians i que ara fa servir el seu propi poble com a escuts humans".

"Les FDI combaten complint el dret internacional, adoptant esforços humanitaris únics, que no s'han pres en cap altre conflicte armat", ha defensat, abans de destacar que "Israel està orgullós de la puresa" de les armes i pràctiques desplegades fins ara en l'ofensiva.

Finalment, Gallant ha destacat que "com a ministre de Defensa", "fa costat i defensa els soldats de les FDI que combaten per defensar el poble d'Israel i compleixen el dret i la profunda obligació de defensar-se a si mateixos i els seus".

Les paraules del ministre de Defensa arriben després que Netanyahu va qualificar dilluns d'"escàndol" la petició de Khan. "Els intents de lligar-nos les mans fracassaran", va sostenir, en destacar que cap instància internacional els "impedirà atacar qui els vol destruir".

Israel va llançar una ofensiva militar contra Gaza arran dels atacs de Hamas, que van deixar prop de 1.200 morts i uns 240 ostatges. Segons les autoritats gazianes, controlades pel grup islamista, fins avui han mort més de 35.500 palestins, als quals se sumen més de 510 a mans de les forces israelianes i en atacs executats pels colons a Cisjordània i la Franja de Gaza.