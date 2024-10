Gallant assegura que l'Iran "no ha après la lliçó" després de l'atac amb míssils

El cap del Pentàgon truca al seu homòleg isarelià "després de l'escandalós acte d'agressió de l'Iran"

MADRID, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Defensa d'Israel, Yoav Gallant, ha assegurat aquest dimarts que l'Iran "no ha après la lliçó" després de l'atac massiu amb míssils contra territori israelià, que ha justificat com una venjança per la mort del líder del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah, Hassan Nasralà, i del Moviment de Resistència Islàmica (Hamás), Ismail Haniye.

"L'Iran no ha après la lliçó que els qui ataquen a Israel paguen un alt preu", ha comunicat Gallant en un missatge publicat al seu compte de la xarxa social 'X'.

Després d'això, ha informat que ha seguit "les exitoses operacions de defensa" junt amb l'alt comandament operatiu de l'Exèrcit. Gallant també ha mantingut una conversa telefònica amb el seu homòleg nord-americà, Lloyd Austin, per parlar sobre el "criminal" atac iranià.

"He parlat avui amb Gallant després de l'escandalós acte d'agressió de l'Iran contra Israel. (Tots dos) hem expressat el nostre mutu agraïment per la defensa coordinada d'Israel contra els gairebé 200 míssils balístics llançats per l'Iran i ens hem compromés a mantenir un estret contacte", ha assenyalat Austin, que ha aprofitat l'ocasió per traslladar les seves condolences a les persones estimades del tiroteig ocorregut durant la jornada a Tel Aviv.

El cap del Pentàgon ha reafirmat el seu compromís amb la defensa d'Israel i ha subratllat el seu bon posicionament a la regió per protegir tant a les forces israelianes com a les seves forces de les "amenaces" de l'Iran i les seves milícies afins, segons ha informat el portaveu del Departament de Defensa, Patrick Ryder, en una roda de premsa.