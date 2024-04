Gallant afirma que Israel està en un "moment oportú" per alliberar els ostatges

MADRID, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Defensa d'Israel, Yoav Gallant, ha assegurat aquest dilluns que estan en un "moment oportú" per aconseguir l'alliberament dels poc més de cent persones que continuen en captivitat a mans de Hamas sis mesos després.

"Crec que estem en un moment oportú, però hi ha una altra part que ho ha d'acceptar", ha dit el cap de la Defensa israeliana en una trobada amb els soldats, en la qual ha tornat a subratllar que el retorn dels ostatges és una obligació "màxima" per al govern, recull el diari 'Times of Israel'.

Gallant ha dit que tal com està la guerra i d'acord amb els "èxits" de la part israeliana, estan en disposició de ser "flexibles" i actuar amb total llibertat, si bé ha reconegut que s'han de prendre "decisions difícils" per poder fer que tornin a casa.

A més a més, ha advertit que la fi de la guerra no està condicionada per l'alliberament dels ostatges, ja que després que això es produeixi, continuaran lluitant. "Farem tot el que calgui", ha dit.

Almenys 130 persones de les 240 que van ser segrestades el passat 7 d'octubre continuen sent ostatges de Hamas. En resposta, Israel ha llançat una cruenta campanya militar sobre la Franja de Gaza que ja ha deixat més de 33.200 persones mortes.