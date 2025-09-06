Gairebé 90 països han suspès totalment o parcialment els enviaments postals als EUA per la nova regulació

MADRID 6 set. (EUROPA PRESS) -
Almenys 88 països han suspès de manera parcial o total els enviaments postals als Estats Units en resposta al nou règim impositiu impulsat pel govern de Donald Trump i que ha suposat la fi de l'exempció del pagament d'aranzels als enviaments entrants de baix valor ('minimis'), inferiors als 800 dòlars.
La Unió Postal Universal (UPU), una organització vinculada a l'ONU, ha informat aquest dissabte en un comunicat que ja té constància de suspensions per part de 88 operadors postals. Entre els quals han anunciat públicament que aturaran temporalment l'enviament de paquets figura l'espanyola Correus.
El nou règim es va fer efectiu el 29 d'agost i, segons la UPU, es va traduir ja el primer dia en un descens del trànsit postal del 81%, en comparació amb el divendres de la setmana prèvia.
El director general de l'organització, Masahiko Metoki, ha confirmat l'inici de contactes per tractar d'aconseguir "una nova solució tècnica que permeti que el correu entri de nou als Estats Units".