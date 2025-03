Gairebé 60 morts i més de 150 ferits per un incendi en una discoteca a Macedònia del Nord

L'alta representant de Política Exterior de la UE comparteix el seu dolor per la tragèdia i expressa el seu condol més sentit

Gairebé 60 persones han mort i més de 150 han resultat ferides aquest diumenge després de registrar-se un incendi en una discoteca a la ciutat de Kocani, al nord-est de Macedònia del Nord, causat presumptament per pirotècnia, segons han informat les autoritats.

El ministre d'Interior, Pance Toshkovski, ha explicat en una roda de premsa que dels 59 morts hi ha 35 persones identificades, de les quals 31 són naturals de Kocani i quatre de la ciutat de Stip, segons ha recollit l'agència de notícies Makfax.

L'incendi, en el qual han resultat ferides 155 persones, es va originar cap a les 03.00 de la matinada a la sala 'Pulse' per una espurna procedent dels focs artificials llançats durant un concert, segons les primeres hipòtesis. Prop de 1.500 persones es trobaven presents en el moment de l'incident, que ja investiguen les autoritats.

El govern té previst celebrar una sessió extraordinària en què declararan set dies de dol per la tragèdia i s'ordenarà una inspecció exhaustiva dels locals d'oci nocturn. Segons diversos mitjans macedonis, l'amo de la discoteca ha estat detingut.

La majoria de les persones ferides a l'incendi han estat traslladades a l'Hospital General de Kocani, on encara reben assistència mèdica, si bé els casos més crítics per cremades han estat derivats a la capital, Skopje.

"En aquests moments de dolor profund, els nostres pensaments estan amb aquells que han perdut éssers estimats. Desitjo als ferits una recuperació ràpida, i als familiars dels morts força per suportar aquesta pèrdua inimaginable", ha assenyalat el primer ministre de Macedònia del Nord, Hristijan Mickoski.

Així mateix, ha indicat que el govern "està plenament mobilitzat" i farà "tot el que calgui per determinar les causes" d'aquesta tragèdia. "Insto totes les institucions rellevants a prendre mesures immediates per ajudar els ferits i donar suport a les famílies afectades", ha afegit.

L'alta representant de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha expressat el seu "condol més sentit" als afectats per la tragèdia. "Desitjo una recuperació ràpida als ferits. La UE comparteix el dolor i la pena del poble de Macedònia del Nord", ha indicat en un missatge a les xarxes socials.

Igualment, el president del Consell Europeu, António Costa, ha dit que té el "cor trencat per la pèrdua de tants joves en el terrible incendi de Kocani" i ha traslladat també el seu condol als familiars de les víctimes.