Gairebé 560 detinguts per disturbis a París després de la victòria del PSG a la final de la Champions

Els esvalots deixen gairebé 200 ferits i hi ha dues persones mortes en successos indirectament relacionats amb les celebracions

La ultradreta condemna que cada festa a França "es converteix en un pati d'esbarjo per a l'escòria" mentre LFI denuncia l'actuació policial

MADRID, 1 juny (EUROPA PRESS) -

La Prefectura de Policia de França ha informat de 559 persones detingudes a París, la capital, per estar involucrades en disturbis al llarg de la ciutat enmig de les celebracions per la victòria del París Saint-Germain a la final de la Champions, en la qual ha derrotat (5-0) l'Inter de Milà a l'Allianz Arena (Múnic), mentre que uns altres nou policies han resultat ferits durant els incidents.

Del total de detencions, 320 persones han acabat arrestades, 254 a París. En total, 192 persones van resultar ferides i dues persones han mort arran dels incidents que van tenir lloc durant les celebracions, si bé encara s'investiga si hi estan directament vinculades.

Els morts són una dona atropellada per un vehicle quan circulava amb motocicleta pels carrers de la capital francesa i un jove de disset anys apunyalat a la localitat de Dacs, al sud del país. A més, segons les últimes xifres oficials 22 membres de les forces de seguretat van resultar ferits, així com set bombers.

Els aficionats del club francès han pres els carrers de París per celebrar el primer trofeu de guanyador en aquesta competició del PSG, la qual cosa ha derivat en disturbis i incidents en diferents zones de la ciutat com en els Camps Elisis, segons informa la televisió francesa BMFTV.

Les autoritats també han confirmat 692 incendis, inclosos 264 vehicles i assalt a una sabateria, que s'ha saldat amb la detenció d'unes trenta persones després de la intervenció policial.

Així mateix, han tingut lloc diversos accidents de trànsit, inclosos atropellaments com el de Grenoble, quan el conductor d'un BMW va acabar atropellant quatre vianants, dos homes de disset anys i dues dones de 23 i 46 anys, membres de la mateixa família. El conductor va abandonar el vehicle i va fugir per por de ser linxat per la multitud, segons ha informat el diari 'Le Dauphiné Libéré'. Pocs minuts després es va entregar a la policia, que el va detenir immediatament. Un dels ferits es troba en estat greu.

Almenys quatre agents antidisturbis van resultar ferits, un gendarme mòbil va acabar amb una espatlla dislocada després de la violència dels seus partidaris, un agent motoritzat es va trencar la cama després de caure de la moto, un policia va resultar ferit amb un tros de vidre a l'ull, un altre va acabar amb un múscul estripat a la cama, finalment, un altre agent va resultar ferit a l'espatlla pel llançament d'un projectil no identificat.

Uns 5.400 agents havien estat desplegats a París com a part del dispositiu de seguretat reforçat per fer front a la jornada del partit de futbol. Ja abans de la finalització del partit, la Prefectura de Policia va informar de 59 detinguts.

"Arran dels esdeveniments que actualment afecten París, estem rebent un gran nombre de trucades. Si la seva trucada no és urgent, li demanem que alliberi immediatament la línia d'emergència", han declarat els bombers de París en una publicació a X.

Per la seva banda, el ministre d'Interior de França, Bruno Retailleau, ha demanat a les forces de seguretat que actuïn "enèrgicament" contra els que provoquen els disturbis, els quals ha qualificat de "bàrbars i vàndals".

"Ofereixo el meu suport a la policia i a tots els agents que garanteixen la seguretat de tothom aquesta nit. És insuportable que no sigui possible fer festa sense témer el salvatgisme d'una minoria de vàndals que no respecten res", ha sostingut en un missatge a X.

Igualment, el primer ministre, François Bayrou, ha enviat un missatge d'ànim a les "forces de l'ordre". "Que la celebració sigui bella i que tots vetllin per la seguretat de tothom", ha afirmat a X.

"UN PATI D'ESBARJO PER A L'ESCÒRIA", DIU BARDELLA

El president de la ultradretana Agrupació Nacional, Jordan Bardella, ha descrit la tendència a la violència que acompanya a cada celebració al país, que embruta la seva imatge als ulls del món.

"Com passa a tota festa popular, la capital de França es converteix en un pati d'esbarjo per a l'escòria", ha lamentat a X. "Sempre els mateixos perfils i sempre la mateixa impotència estatal. Ja no es tracta només d'un greu problema d'inseguretat: és tota la imatge de França la que està entelada al món", ha indicat.

Per la seva banda, el diputat de la França Insubmisa, Antoine Léaument, ha transmès a través d'X imatges de les escenes de tensió mentre carregava en contra del dispositiu de seguretat establert per Retailleau.

"Bruno Retailleau organitza el caos amb gasos lacrimògens als Camps Elisis. El bàrbar és ell", ha lamentat el diputat del partit esquerrà. "Perquè ens aclarim: és repudiable el fet que hi hagi gent que s'aprofiti dels números per intentar saquejar comerços. Cal detenir-los. Però llançar gasos lacrimògens a gent pacífica no té cap sentit", ha indicat.

Els campions d'Europa seran rebuts demà a la capital per celebrar el títol amb l'afició. Primer, els jugadors de l'equip de Luis Enrique acudiran al palau de l'Elisi i després recorreran els carrers de París en una desfilada.

Un dels jugadors del mateix PSG, Ousmane Dembélé, ha demanat que les celebracions no siguin de caràcter violent. "Serà increïble a París. Però, si us plau, no trenquem res! Res de violència. Estiguem tranquils, només estem celebrant!", ha asseverat en unes declaracions a la CBS després del final del partit.