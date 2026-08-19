Gairebé 4.350 persones han mort al Líban des de l'inici de l'ofensiva israeliana al març

Europa Press/Contacto/Ali Hashisho
MADRID 19 ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Sanitat libanès ha informat aquest dimecres que gairebé 4.350 persones han mort i més de 12.300 han resultat ferides des de l'inici de l'ofensiva de l'Exèrcit d'Israel el passat mes de març al sud del país, en el marc de l'increment dels atacs israelians malgrat l'alto-el-foc en vigor.
El Centre d'Operacions d'Emergència del Ministeri de Sanitat ha detallat que el balanç de morts ascendeix a 4.348 persones, entre les quals hi ha 135 treballadors sanitaris, mentre que ja són 12.307 els ferits, inclosos 410 professionals de la salut.
La majoria de les víctimes mortals s'han registrat en les governacions de Líban Sud, Muntanya Líban i de Nabatiyé, així com a la capital, Beirut, si bé també hi ha morts en les governacions de Baalbek-Hermel i de la Becá.
Així mateix, un total de 130 persones han mort en ambulàncies, la majoria de les quals treballadors de la salut. Les autoritats també han informat que hi ha 17 hospitals amb danys pels atacs, mentre que tres romanen tancats en el context de l'ofensiva.
El 26 de juny, el Líban i Israel van aconseguir un principi d'acord amb la mediació dels Estats Units que establia les bases per a un alto-el-foc permanent i incloïa el restabliment de la sobirania libanesa en el sud del país, però també el desarmament del partit-milícia xiïta Hezbol·là, qüestió que el grup ha rebutjat de ple.
Des de llavors, l'Exèrcit d'Israel ha continuat els seus atacs, principalment en el sud del país, al·legant que existeix infraestructura de Hezbol·là que posa en risc les seves tropes. Aquest mateix dimecres, ha dut a terme bombardejos en zones del districte de Nabatiyé.