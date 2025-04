Gairebé 40 morts i centenars de ferits per l'atac dels EUA contra un port petroler al Iemen

MADRID 18 abr. (EUROPA PRESS) -

Prop de 40 persones han mort i unes cent han resultat ferides com a resultat de l'atac aquest dijous de l'exèrcit nord-americà contra el port petroler de Ras Isa, situat a la governació iemenita de Hodeida i sota el control dels rebels houthis.

L'oficina de salut de la governació situada a l'oest del país ha confirmat en les últimes hores que aquest atac ha provocat 38 víctimes mortals i 102 ferits, recull la cadena de televisió Al-Masirah, vinculada al grup.

Prèviament, el Ministeri de Sanitat vinculat a la insurrecció ha elevat a 65 les víctimes --15 morts i 50 ferits-- i ha confirmat en un comunicat recollit per l'agència de notícies iemenita SABA, que tots es feien servir en aquest important punt de subministrament de combustible per als houthis al Iemen.

Hores abans, el Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM) ha anunciat en un comunicat que "les forces nord-americanes han pres mesures per eliminar aquesta font de combustible per als terroristes houthis, que tenen el suport de l'Iran, i privar-los dels ingressos il·legals que han finançat els seus esforços per aterrir tota la regió durant més de deu anys".

"Els houthis, defensats per l'Iran, fan servir el combustible per sostenir les seves operacions militars, com a arma de control, i per beneficiar-se econòmicament de la malversació dels beneficis de la importació", ha afegit.

El CENTCOM ha defensat que el combustible "s'hauria de subministrar legítimament al poble iemenita". "Els guanys d'aquestes vendes il·legals financen i sostenen directament les activitats terroristes dels houthis", ha apuntat, afegint que l'objectiu és "soscavar" les seves fonts econòmiques i en cap cas "perjudicar el poble del Iemen".

Les tropes nord-americanes han llançat des de fa un mes bombardejos de manera gairebé diària a diverses províncies, inclosa la de Sanà, després que el mandatari nord-americà, Donald Trump, va anunciar el començament d'una "acció militar decisiva i contundent" contra els houthis en resposta a la seva campanya d'atacs al mar Roig.

Els rebels han llançat atacs contra la navegació i directament contra Israel en resposta a l'ofensiva militar contra la Franja de Gaza. Aquestes operacions es van suspendre després de l'alto el foc de gener entre el Govern israelià i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), si bé els houthis les van reprendre després que Israel va trencar l'acord el 18 de març i va reactivar l'ofensiva contra l'enclavament.

En la seva reacció als atacs, els houthis han declarat que el que ha passat al port "és un crim de guerra complet i no quedarà sense càstig" i han denunciat les "excuses" dels Estats Units sobre l'atac al port com "falses i enganyoses".

"Aquest crim demostra un cop més que l'enemic nord-americà ataca deliberadament instal·lacions civils i els recursos del país", lamenten les autoritats houthis a Sanà, en un comunicat recollit per la seva agència oficial, SABA, en el qual prometen continuar amb les "operacions de suport, que han tingut un èxit del 100% a impedir la navegació israeliana al mar Roig".

"Reafirmem el dret legal del Iemen a defensar-se i responsabilitzem l'administració nord-americana per les conseqüències de la seva escalada al mar Roig", ha reblat el grup insurgent iemenita.