Gairebé 24.000 palestins morts després de 100 dies d'ofensiva militar israeliana a la Franja de Gaza

MADRID, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, ha informat aquest diumenge que ja sumen 23.968 els morts i 60.582 els ferits des de l'inici de l'ofensiva militar israeliana a la Franja quan es compleixen precisament 100 dies des de l'inici de l'operació militar israeliana de represàlia després de l'atac en territori israelià de milícies palestines que van provocar 1.200 morts el 7 d'octubre.

"El 70 per cent de les víctimes de l'agressió israeliana són nens i dones", ha destacat el portaveu del Ministeri, Ashraf al-Qudra, en un missatge publicat a Telegram.

"L'ocupació israeliana ha perpetrat onze massacres contra famílies a la Franja de Gaza, que van resultar en 125 màrtirs i 265 ferits, segons el balanç dels hospitals en les últimes 24 hores", ha explicat Al-Qudra, que ha advertit que aquestes xifres són provisionals, ja que "hi ha víctimes que continuen sota els enderrocs i al carrer i els equips d'ambulàncies i de defensa civil no hi poden arribar".

A més, la incursió israeliana ha obligat uns dos milions de persones a fugir de casa seva "en dures condicions i sota risc de fam i propagació de malalties i epidèmies".

"Després de 100 dies de l'agressió, fem una crida a les institucions internacionals a realitzar intervencions efectives i enfocades per evitar una catàstrofe humanitària i sanitària entre els desplaçats", ha assenyalat Al-Qudra.

El portaveu del Ministeri ha denunciat que les forces israelianes han arrasat "deliberadament" barris sencers amb les seves famílies i s'ha lamentat per l'"enfonsament deliberat del sistema sanitari i la seva infraestructura".

"L'ocupació ha matat 337 membres del personal sanitari i n'ha detingut 99 més en dures condicions (...). Ha atacat deliberadament 150 centres sanitaris, ha deixat fora de servei 30 hospitals i 53 centres de salut i ha destruït 121 ambulàncies", ha explicat Al-Qudra.

"Fem una crida a nivell internacional perquè propiciïn nous mecanismes per garantir l'entrada i el flux d'ajuda mèdica, material mèdic, hospitals de campanya i la sortida de ferits i malalts per rebre tractament a l'estranger", ha emplaçat el portaveu del Ministeri de Sanitat gazià.