Gairebé 20.000 immigrants travessen el canal de la Mànega en el primer semestre

MADRID 1 jul. (EUROPA PRESS) -

Gairebé 20.000 immigrants van travessar el canal de la Mànega per passar de França al Regne Unit durant la primera meitat del 2025, una xifra rècord que contrasta amb la voluntat del govern de Keir Starmer d'intentar reduir aquestes arribades, per aquest motiu s'ha decantat per mesures dissuasives i per una col·laboració més estreta amb les autoritats franceses.

El Ministeri d'Interior del Regne Unit té constància de 19.982 arribades durant el primer semestre, 879 corresponents a aquest mateix dilluns. Es tracta de la tercera dada més elevada en tan sols un dia d'aquest 2025 i tanca un semestre amb xifres un 48 per cent superiors als sis primers mesos del 2024 i un 75 per sobre de les dades del mateix període del 2023.

Downing Street ha reconegut que es tracta de xifres "clarament inacceptables", en paraules d'un portaveu citat per la cadena Sky News. Londres atribueix aquest dràstic repunt a les màfies que trafiquen amb persones i que han pogut actuar "a escala industrial" a tot Europa durant aquests darrers anys.

No obstant això, pel Partit Conservador la responsabilitat recau en l'actual govern liderat pels laboristes. "Un any de govern laborista i les embarcacions no s'han aturat, s'han multiplicat", ha criticat el portaveu tory per a afers d'interior, Chris Philp, que ha acusat l'executiu de canviar plans com el que plantejava l'expulsió de migrants a Ruanda per iniciatives que són mera "fantasia".